Mit ihrer Sendung »Wunderschön!« ist Moderatorin Tamina Kallert in aller Welt unterwegs. Nun hat sie ein Buch über ihre Begegnungen und Erlebnisse während dieser Reisen geschrieben, dass sie am Dienstag im EKG-Forum präsentierte. Foto: Annika Tismer

Von Annika Tismer

Kirchlengern (WB). So viele Länder und Städte wie Tamina Kallert bereist wohl kaum jemand. Mit ihrer Sendung »Wunderschön!« ist die Journalistin und Moderatorin in aller Welt unterwegs. Nun hat sie ein Buch über ihre Begegnungen und Erlebnisse während dieser Reisen geschrieben.

Am Dienstagabend ist Kallert damit im ausverkauften Forum der Kirchlengeraner Erich-Kästner-Gesamtschule zu Gast gewesen. Im Zuge einer Lesereise lässt sie ihre Zuschauer damit nun auch live an ihren Reisen teilnehmen.

Zu diesen zählen dabei auch die Aufenthalte an Orten ihrer Tournee. Aus diesem Grund äußerte sie sich auch gleich zu Beginn über ihre Ankunft in der Elsegemeinde: »Als ich aus dem Zug ausstieg und den kleinen Torbogen mit einem Spruch darauf sah, wusste ich, dass ich mich hier wohlfühle«, sagte sie. Generell habe sie in den ersten Wochen ihrer Lesereise »viele neue Ecken in Nordrhein-Westfalen« kennengelernt. »Neben der Region hier gehört zum Beispiel Paderborn zu den Orten, die mich sehr beeindruckt haben«, sagte sie.

Ziele in aller Welt

Aber natürlich seien es auch Ziele in aller Welt, die ihre Spuren hinterlassen hätten. »Wenn man auf Sri Lanka den Teepflückerinnen bei ihrer Arbeit zusieht, ist das wunderschön«, sagte sie. Aber auch der Besuch einer Medizinfrau in Südafrika oder die Begegnung mit einer Schildkröte auf den Seychellen seien ihr in Erinnerung geblieben. »Aber auch Sylt im Winter, Pellworm oder Helgoland haben ihre Spuren hinterlassen«, so Kallert.

Aus eben diesem Grund habe sie sich irgendwann dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben und ihre Erlebnisse so mit anderen zu teilen. »Auf Helgoland hat einmal ein Freund zu mir gesagt, dass ich mir Notizen machen und die Geschichten meiner Reisen veröffentlichen soll«, erinnerte sie sich. Damals aber verwarf sie diese Idee zunächst: »Vor eineinhalb Jahren kam aber schließlich mein jetziger Verlag auf mich zu und bat mich ebenfalls darum. Nach langem Abwägen und viel Unterstützung durch andere habe ich das Buch aber schließlich geschrieben und bin heute sehr froh darüber.«

Für das Reisen begeistern

Denn der Journalistin ist es wichtig, auch andere für das Reisen zu begeistern. »Man lernt dadurch so Vieles und sieht den Alltag mit anderen Augen«, sagte sie. Dabei sei es entscheidend, mit einer Haltung zu reisen, die signalisiere, dass man an den Ländern und Menschen Interesse habe. »Denn das, was man ausstrahlt, bekommt man auch zurück«, erklärte Kallert.

Was genau das alles ist, steht in ihrem Buch »Mit kleinem Gepäck: Wunderschöne Geschichten vom Reisen« aus dem sie am Dienstagabend viele interessante Geschichten vorlas.