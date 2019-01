Armin Kuschel (links) und Bürgermeister Rüdiger Meier bringen das Informationsschild zum Baum des Jahres an. Das Jahr 2019 steht d ganz im Zeichen der Flatterulme. Den Baum kaufte die Gemeinde im Oldenburger Land. Foto: Joschka Brings

Von Joschka Brings

Vor dreißig Jahren wurde in Deutschland die Stieleiche als der erste Baum des Jahres bestimmt. Seitdem stellt das Kuratorium Baum des Jahres jedes Jahr im Oktober eine Art vor, die besondere Aufmerksamkeit bekommen soll. Das Jahr 2019 steht daher ganz im Zeichen der Flatterulme.

Auf Grundlage eines Beschlusses des Umweltausschusses zur Verbesserung der Biodiversität pflanzte die Gemeinde 2008 einen Walnussbaum und legte so den Grundstein für den bis heute gewachsenen Pfad. Seit Kurzem steht auch eine Flatterulme im Park. Dieses Mitglied der Familie der Ulmengewächse kommt hauptsächlich in Osteuropa und den östlichen Bundesländern vor. Sie erweist sich als relativ resistent gegen Schädlinge und ist vom Ulmensterben kaum betroffen.

Kosten von 120 Euro

Ihr Holz ist schwer zu verarbeiten, war aber lange Zeit für den Bau von Gerätschaften mit hoher mechanischer Beanspruchung wie Mühlen oder Glockenstühle sehr gefragt. Die Blätter der Flatterulme sind leicht an ihrer Asymmetrie zu erkennen.

Von Blättern allerdings ist momentan am Kirchlengeraner Baum-des-Jahres-Pfad keine Spur. Dennoch lassen sich die Bäume auch für Laien anhand ihrer Wuchsform und Äste gut unterscheiden.

Die Bäume im Espelpark stammen aus Baumschulen und kosten die Gemeinde zusammen mit den Pflanzarbeiten etwa 120 Euro. Die Flatterulme musste eigens aus dem Oldenburger Land besorgt werden. »Anscheinend war die Wahl etwas überraschend«, sagt Armin Kuschel, zuständiger Mitarbeiter der Gemeinde. »Es herrschte in den Baumschulen wohl regelrechte Ulmen-Knappheit.«

Schild für jeden Baum

Der fünf Jahre alte Baum wurde schon vor einiger Zeit gepflanzt, als die Bedingungen es zuließen. In dieser Woche brachte Bürgermeister Rüdiger Meier dann das Schild an, das jeder Baum auf dem Pfad hat. Spaziergänger finden dort Informationen über die Bäume.

Bislang steht die Ulme noch recht zierlich in seinen Baumstützen. Ein paar Meter weiter kann man am Walnussbaum von 2008 erkennen, wie die Entwicklung aussehen könnte. Der erste Baum des Pfades hat mittlerweile einen recht stämmigen Stamm entwickelt und reckt stabile Äste in alle Richtungen. Bisher seien alle Bäume gut gewachsen, erzählt Armin Kuschel. Lediglich ein paar Bäume mussten im Laufe der Jahre umgesetzt werden.