Kirchlengern (WB/sal). Crash auf der Kahle-Wart-Straße in Kirchlengern: Bei der Kollision ihrer Fahrzeuge sind der Fahrer (71) eines Opel Mokka und der Fahrer (44) eines Opel Omega am Montagnachmittag leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei wollte der 71-jährige Kirchlengeraner gegen 13.15 Uhr mit seinem SUV aus der Buschstraße kommend die Fahrbahn der Kahle-Wart-Straße überqueren. Dabei übersah er scheinbar den Wagen des 44-jährigen Espelkampers, der in Richtung Klosterbauerschafter Straße unterwegs war.

Der Mokka krachte daraufhin seitlich in die Front des Omega. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in einen neben der Straße liegenden Graben gedrückt und kam kurz vor einem Strommasten zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte erlitten nach einer ersten Einschätzung der Streifenbeamten vor Ort leichte Blessuren. Mit Rettungswagen wurden sie in Kliniken nach Lübbecke und Herford gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein Auto hat nur noch Schrottwert

Der Omega dürfte nur noch Schrottwert haben. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde die Kahle-Wart-Straße komplett gesperrt. Mitglieder der Löschgruppen Nord und Mitte sowie der Hauptamtlichen Feuerwache waren für den Fall ausgerückt, dass aus den Autos Betriebsstoffe auslaufen.