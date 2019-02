Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Das dürfte die größte gemeindliche Investition der vergangenen Jahrzehnte in Kirchlengern werden: die Sanierung und der Neubau des Freizeitbades Aqua Fun. Allerdings ist die Entscheidung über den Bau, die der Gemeinderat am Donnerstag treffen sollte, vertagt worden – und zwar auf Wunsch aller im Rat vertretenen Parteien.

»Am Grundsatzentscheid für einen Neubau hat sich nichts geändert. Allerdings gibt es noch Fragen hinsichtlich der Ausstattung, die geklärt werden müssen«, sagt SPD-Ratsherr Günter Stuke, der für alle Fraktionen den Antrag stellte, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen.

Weiteres Gespräch am Montag

Doch was hat die Kommunalpolitiker dazu bewegt? Das WESTFALEN-BLATT fragte bei den Fraktionschefs von CDU und SPD nach. Sehr positiv bewertet Detlef Kaase (CDU) die Gespräche, die derzeit parteiübergreifend über das Großprojekt geführt werden. »Ich bin seit Jahrzehnten im Rat tätig – aber ich habe noch nie erlebt, dass alle politischen Gruppierungen sich so intensiv über ein Projekt austauschen und miteinander reden.« Die Entscheidung für ein neues Aqua Fun müsse mit Blick auf die enorme Investitionssumme von einer breiten, parteiübergreifenden Mehrheit getragen werden. Da die voraussichtliche Investitionssumme, aber auch der jährliche Zuschussbedarf über dem liege, was ursprünglich genannt worden sei, hätten die im Rat vertretenen Parteien beschlossen, das direkte Gespräch mit dem Architekten zu suchen. Das sei in der vergangenen Woche geschehen.

Am Montag gebe es ein weiteres Gespräch zum Thema Wirtschaftlichkeitsberechnungen. »Die Planungen zum Neubau laufen seit mehreren Jahren. Da kommt es auf 14 weitere Tage auch nicht an, wenn dadurch ein breiter Konsens erzielt werden kann.«

»Der Preis ist zu hoch«

Auch SPD-Fraktionschef Oliver Lücking bestätigt, dass es bislang sehr produktive Gespräche über dieses Thema mit allen Ratsmitgliedern gegeben habe. »Wir sind uns alle einig, dass es die von der Verwaltung vorgeschlagene große Lösung nicht geben wird.« Diese sehe unter anderem Sport- und Lehrschwimmbecken, Rutsche und Sauna vor. Die prognostizierten Investitionskosten dafür würden bei 12 Mio. Euro liegen, der jährliche Zuschussbedarf bei einer Million Euro. »Die Planung ist in Ordnung, aber der Preis zu hoch.« Dass man den anvisierten jährlichen Zuschussbedarf von 800.000 Euro in einer Punktlandung erreiche, halte er für eher unwahrscheinlich. Man wolle sich dieser Summe aber annähern.

Nun plant auch die Nachbarkommune Bünde den Neubau eines Freibades – und hofft auf ISEK-Fördermittel in Millionenhöhe. Kann man in Kirchlengern ebenfalls damit rechnen? »In Sachen ISEK sind wir schon deutlich weiter als in Bünde«, sagt Bürgermeister Rüdiger Meier. Nach den ISEK-Bedingungen sei es grundsätzlich möglich, Bäder zu fördern. »Anfangs ist das ein Thema bei uns gewesen«, so Meier. Bei ISEK gehe es aber primär um städtebauliche Maßnahmen und soziale Integration – »und nicht um eine Sportförderung wie beim Aqua Fun«.

Bünder Beispiel soll gefolgt werden

Allerdings befinde sich das Aqua Fun im sogenannten Stadtumbaugebiet von Kirchlengern. »Konkret bedeutet das, dass das Bad noch aufgelistet ist.« Die Verwaltung habe die ISEK-Förderbedingungen immer im Blick. »Wir überprüfen kontinuierlich, ob sich da etwas verändert hat – das war bislang nicht Fall.« Dennoch wolle man nun mit dem Bünder Beispiel vor Augen einen Förderantrag bei der Bezirksregierung stellen. »Ob das dann zum Tragen komme, muss man sehen.« Nach seinem Kenntnisstand sei bislang kein Bad mit ISEK gefördert worden. Die Verwaltung habe aber fast alles zusammen, was man für den Förderantrag benötige. Der Antrag müsse aber spätestens bis zum 28. Februar eingereicht werden. »Sollte der Rat in seiner Sitzung am 18. Februar keine Entscheidung für den Bau treffen, dann haben wir in diesem Jahr auch keine theoretische Chance mehr auf Fördermittel«, so der Bürgermeister.