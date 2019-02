Kirchlengern (WB). Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag mehr als 20 Gasflaschen aus einem Baustoffhandel an der Weststraße gestohlen.

Laut Polizei waren die fünf und elf Kilogramm schweren, roten Flaschen in einem speziellen Lagerraum gesichert untergebracht, den die Täter gewaltsam aufbrachen. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten.