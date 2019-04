Heinz Steinmeier hat auch Umschläge in seinen Sammelmappen – mit Stempel, Marke und Adresse. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Kirchlengern (WB). 2020 will die Deutsche Post ihre Portogebühren erneut anheben. Diese Nachricht war für Briefmarkensammler Heinz Steinmeier Anlass, seinen Fundus durchzuschauen und alle Porto-Erhöhungen für den Standardbrief seit 1949 mit Beispielmarken zusammenzustellen.

Sicher ist schon eines: Kommen die Marken mit den neuen Beträgen raus, wird der Sammler sie bekommen. Er hat eine Art kostenpflichtiges Abo. »Ich erhalte alle neu aufgelegten Wertzeichen aus der Versandstelle in Weiden in der Oberpfalz automatisch zugeschickt«, erzählt der Kirchlengeraner.

Standardbrief kostete 1949 noch 20 Pfennig

1949 beispielsweise kostete ein Standardbrief 20 Pfennig. Von da an stiegen die Preise kontinuierlich an. Es gab nur eine Ausnahme. »2002 wurde das Porto um einen Cent gesenkt, um auf eine gerade Summe zu kommen. Bei der Umstellung auf Euro gab es zunächst eine Doppelwährung von 110 Pfennig und 56 Cent. Dieser Betrag war so krumm, dass er 2002 abgerundet wurde«, weiß der Experte aus Oberbauerschaft. Dort lebt er übrigens schon seit seiner Geburt.

Marken aus D-Mark-Zeiten sind heute nicht mehr gültig, die doppelt mit Cent und Pfennig gekennzeichneten hingegen schon, weiß Steinmeier, der am 15. April 1954 seine Ausbildung bei der Post in Bünde begann. Seit 65 Jahren sammelt er Briefmarken. Und daher rührt auch seine Faszination für die Wertzeichen.

Zusatzmarke: »Notopfer Berlin«

»In meinem ersten Ausbildungsjahr habe ich 45 Mark im Monat verdient«, erinnert er sich. 20 Mark davon gab er zu Hause seiner Mutter als Unterstützung. »Wir waren damals fünf Geschwister«, erzählt der Senior, der auch alte Kalender sammelt und sich mit Gartenarbeit fit hält. Bis zu seinem Ruhestand arbeitete er bei der Post.

Steinmeier hat nicht nur Briefmarken in Alben, sondern auch komplette Umschläge mit Adresse und Poststempel. Einige stammen von Verwandten aus Amerika. Andere aus Deutschland tragen zusätzlich eine kleine blaue Marke mit dem Schriftzug »Notopfer Berlin«. »Sie musste vom Absender einer Postsendung in der Zeit vom 1. Dezember 1948 bis zum 31. März 1956 zusätzlich zum normalen Postporto verwendet werden«, weiß der Sammler.

»Notopfer Berlin« war eine Zusatzabgabe zur Einkommensteuer und eine Steuermarke, die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aufgeklebt werden musste.

Faszination Briefmarke

Was fasziniert Heinz Steinmeier an Briefmarken? »Bei Marken und Kalendern kann man jede Menge lernen.« Auf Briefmarken seien Künstler, Schriftsteller, Politiker oder Landschaften abgebildet. Mit seinen Enkeln habe er schon oft zusammengesessen und kleine Raterunden zum Allgemeinwissen veranstaltet.

»Briefmarkensammeln ist ein schönes Hobby, aber keine Wertanlage«, meint der Kirchlengeraner, in dessen Wohnzimmer auch Bilder von Briefmarken hängen. Der Wert vieler Marken und Sätze sei gesunken. Angebot und Nachfrage bestimmten den Preis. Inzwischen gebe es immer weniger Sammler.

Die Portoänderungen

So hat sich das Briefporto in 70 Jahren entwickelt: 1949: 20 Pfennig; 1967: 30 Pfennig; 1972: 40 Pfennig: 1974: 50 Pfennig; 1979: 60 Pfennig; 1982: 80 Pfennig; 1989: 100 Pfennig; 1997: 110 Pfennig; 2000: Doppelwährung 110 Pfennig und 56 Cent; 2001: Doppelnominale DM und Cent; 2002: krummer Betrag wird abgerundet, das führt zu einer Portosenkung von 56 auf 55 Cent; 2013; 58 Cent; 2014: 60 Cent; 2015: 62 Cent; 2016: 70 Cent. Rückblick auf 1939: Da kostete ein Fernbrief zwölf Reichspfennig, im Jahr 1893 schlug ein Brief bis 15 Gramm mit zehn Pfennig zu Buche.