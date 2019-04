Glückwünsche an die Gewinner: Lars Vienop, stellvertretender Löschgruppenführer der Löschgruppe Ahle, Stadtbrandinspektor Christoph Müller (von links), die Mitglieder der Löschgruppe Kirchlengern Nord, Bündes Feuerwehrchef Rüdiger Meier (Zweiter von rechts) und Sven Kuhlmann, Löschgruppenführer der LG Ahle (rechts), bei der Pokalübergabe.

Von Annika Tismer

Bünde (WB). Mit einem neuen Rekord ist der 39. Ahler Schlauchboot-Wettbewerb am Sonntagabend zu Ende gegangen. Stolze 81 Mannschaften aus der gesamten Region haben an der Veranstaltung teilgenommen – so viele wie noch nie.