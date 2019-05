Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Wären Skulpturen, die den Radweg an der Else säumen, eine Bereicherung für Kirchlengern? So sieht es jedenfalls der Verein »Kultur offensiv«. Und hat deshalb den Antrag gestellt, auf dem etwa fünf Kilometer langen Teilstück der Radelroute einen Skulpturenweg zu schaffen.

Mit diesem Thema setzte sich nun der Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde auseinander. Was »Kultur offensiv« zu diesem Antrag bewegt hatte, erläuterte die Vereinsvorsitzende Astrid Neuhäuser. Inspiriert worden sei man durch einen schon bestehenden Kunstwanderweg im Bundesland Brandenburg. Die Kombination aus Landschaft (Elseauen), Kunst und Kultur sowie Bewegung in Form von Radfahren eigne sich nach Einschätzung des Vereins hervorragend, um zahlreiche Kirchlengeraner, aber auch Besucher von außerhalb für die Elsegemeinde n zu begeistern. Zudem würden verschiedene Skulpturen am Wegesrand zum Betrachten, Nachdenken, zur Diskussion und zum Austausch anregen. Dabei sei es durchaus denkbar, dass einzelne Skulpturen zu kulturellen oder geselligen Treffpunkten werden könnten. Das Herzstück des Skulpturenweges würde in Kirchlengern liegen, könne aber entlang des Else-Werre-Radweges weitergeführt werden.

Vorstellbar seien acht Skulpturen auf dem fünf Kilometer langen Teilstück. Offen sei man hinsichtlich des Themas, das die Skulpturen wiedergeben sollten. Der Verein könne so etwas allerdings nicht stemmen – deshalb sollten Umsetzung und Durchführung des Projektes in den Händen der Verwaltung liegen.

Fördermöglichkeiten prüfen

Er sei beim Lesen des Antrags erst einmal relativ ratlos gewesen, gestand SPD-Fraktionschef Oliver Lüking. »Wenn wir so etwas planen, brauchen wir Summen, mit denen wir arbeiten können – und die finde ich im Antrag nicht.« Er hätte sich jedenfalls gewünscht, dass der Verein in seinem Schreiben konkrete Zahlen und ein künstlerisches Thema genannt hätte. Derzeit wisse man nicht einmal ansatzweise, was dieses Projekt kosten könnte. Dennoch solle die Verwaltung prüfen, ob es eventuell Fördermittel für ein derartiges Vorhaben gebe. Auf den Einwand von Lüking hin nannte Neuhäuser eine erste Kostenschätzung. Pro Kunstwerk sei mit 5000 bis 10.000 Euro zu rechnen, informierte die Vereinsvorsitzende.

Vom Grundsatz her begrüße seine Fraktion die Idee des Kulturvereins, betonte CDU-Fraktionssprecher Christian Bobka. Ebenso wie Lüking schlug er vor, dass die Verwaltung mögliche Fördermittel in Erfahrung bringen soll. Bobka nannte in diesem Zusammenhang die »Regionale 2022«, ein Entwicklungsprogramm, das in den nächsten Jahren in OWL umgesetzt wird.

Bei der anschließenden Abstimmung sprach sich der Ausschuss einstimmig dafür aus, dass die Verwaltung entsprechende Fördermittel suchen und in Zusammenarbeit mit dem Verein das Projekt Skulpturenweg ausgestalten soll.