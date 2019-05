Das Feuerwehrmuseum im Ortsteil Häver. Am Himmelfahrtstag (30. Mai) wird hier zum 30. Mal der Frühshoppen des Museums veranstaltet. Besucher haben dabei die Möglichkeit, einen Einblick in die Geschichte des Feuerwehrwesens zu bekommen. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Wer am Himmelfahrtstag (30. Mai) etwas unternehmen möchte, muss nicht in die Ferne schweifen. Das Feuerwehrmuseum in Häver lädt zum Frühschoppen ein. Und das bereits zum 30. Mal.