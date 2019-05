Hier oben kann man’s aushalten: Während der Storch am Feuerwehrmuseum in Häver in der Sonne brütet, wird er von der vor einigen Tagen installierten Webcam gefilmt. Das stört ihn nicht, erfreut aber die Bürger, die die Bilder über die Homepage der Gemeinde Kirchlengern sehen können. Alle zehn Minuten gibt’s ein neues Foto. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Kirchlengern (WB). Dem Storchenpaar am Feuerwehrmuseum in Häver kann jetzt jeder beim Brüten zusehen. Die Gemeinde hat dort eine Webcam am Giebel gegenüber vom Horst installiert. Sind die Jungvögel erst geschlüpft, wird’s möglicherweise sogar Storchen-TV geben.

Die Idee für dieses Projekt hatte Rüdiger Meier. »Wir hoffen, dass es dieses Jahr in Häver und in Südlengern Storchennachwuchs geben wird«, sagt der Kirchlengeraner Bürgermeister. Eines der ersten Bilder aus der Webcam hat er direkt bei Facebook gepostet. Er habe sich schon immer für Ornithologie interessiert. »Als ich früher noch etwas mehr Zeit hatte, habe ich selber Vögel – gerne am Dümmer – fotografiert.«

Alle zehn Minuten ein Foto

Derzeit wird die Kamera-Technik feinjustiert und soll dann alle zehn Minuten ein Foto aufnehmen, das auf der Homepage der Gemeinde zu sehen ist. »Wir wurden gefragt, ob wir nicht auch einen Livestream übertragen können«, sagt Meier. Es müsse geprüft werden, wie es mit der Bandbreite bestellt sei. Es sei denkbar, dies zu probieren, wenn die Jungtiere geschlüpft sind, so der Bürgermeister. Sie können dann möglicherweise live bei ihren ersten Bewegungen im Nest beobachtet werden.

Diese Kamera filmt die Störche vom Museum aus. Foto: Kathrin Weege Diese Kamera filmt die Störche vom Museum aus. Foto: Kathrin Weege

In Häver ist bereits sicher, dass Eier im Nest liegen. Als beide Vogeleltern den Horst verlassen hatten, schauten kürzlich die Museumsfreunde vorsichtig aus der Ferne – und mit Hilfe einer Drehleiter – nach. »Im vergangenen Jahr hatte dort auch ein Storchenpaar begonnen zu brüten. Allerdings haben dann Nilgänse das Nest besetzt und die Eier herausgeworfen«, berichtet Meier.

Anwohner hätten im Nest in der Nähe der Grundschule Südlengern ebenfalls Störche beobachtet. »Es ist aber nicht klar, ob sie wirklich dort brüten«, meint Meier.

Bis zum Schlüpfen wird noch einige Zeit vergehen. Weißstörche legen in der Regel zwei bis fünf Eier und brüten in der Zeit von März bis Juni. Die Brutdauer beträgt um die 32 Tage, die Nestlingsdauer etwa 60 Tage. Es brüten beide – das Weibchen aber häufiger als das Männchen. Während der Brutzeit wird ständig das Nest weiter in Stand gesetzt und ausgepolstert.

Störche brauchen Ruhe

Eines ist für die Tiere aber wichtig: Sie brauchen Ruhe. »Wir freuen uns alle, dass wir dieses Jahr möglicherweise an zwei Standorten in Kirchlengern Storchennachwuchs bekommen. Hundebesitzer sollten im Bereich von Nestern ihre Vierbeiner nur auf den Wegen und an der Leine führen«, meint Meier. Denn die Störche hielten sich zur Futtersuche auch am Boden auf und könnten verschreckt werden.

Aber nicht nur die Ansiedlung von Störchen in Kirchlengern sei erfreulich. »Hier wird auch ein Stück Biodiversität erlebbar gemacht. Biodiversität oder biologische Vielfalt ist ein wichtiges Kriterium im Rahmen des Naturschutzes, ein Wert, der der Gemeinde Kirchlengern schon seit Jahren wichtig ist«, betont Rüdiger Meier. Die Kommune danke dem Feuerwehrmuseum und Firma PC-Fach für die Unterstützung bei der Einrichtung der Kamera, ergänzt er.

Aufnahmen kommen gut an

Die Webcam Aufnahmen kommen gut bei den Kirchlengeranern an. Auf Meiers Facebook-Post hin gab’s viele Likes und wohlwollende Kommentare.

Die Bilder sind zu finden auf der Internetseite der Gemeinde Kirchlengern.