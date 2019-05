Von Carolina Vogelsang

Beim Turnier des Schäferhundevereins Kirchlengern Nord stand jedoch vor allem der Spaß im Vordergrund. Jedes Jahr veranstaltet der Verein ein Agility-Fun-Turnier. Das Besondere an diesem Wettbewerb: Jeder darf teilnehmen. Anders als bei offiziellen Turnieren müssen die Hunde vorher keine Begleithundeprüfung ablegen. »Wir wollen allen, die gerne mit ihrem Hund arbeiten und Spaß an diesem Sport haben, die Chance geben, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Auch den Hundehaltern, die keine Turnierambitionen haben«, sagt Sandra Knip, Sportbeauftragte des Vereins.

Rund 66 Teilnehmer nahmen an dem Wettbewerb teil. Vom kleinen Rauhaardackel bis zum großen Schäferhund bekommt bei dem Fun-Turnier jeder Vierbeiner die Möglichkeit, sein Können unter Beweis zu stellen. Bei dem Agility-Wettbewerb in Kirchlengern treten die Hunde in den drei Kategorien Profi, Fortgeschrittene und Beginner gegeneinander an. Innerhalb dieser Kategorien werden sie noch mal in drei Größen-Klassen unterteilt.

Nicht nur Schnelligkeit zählt

Der Parcours wird an die Erfahrung der Hunde angepasst. Besonders anspruchsvolle Hindernisse, wie die Wippe oder die Slalom-Stangen, werden nur in der Kategorie Profi gefordert. Auch die Sprunghöhe der Hunde wird beim Aufbau der Hindernisse berücksichtigt. Bei großen Rassen, wie dem Schäferhund, liegt die Stange bei den Sprunghindernissen höher als bei kleineren Hunderassen.

Die größte Herausforderung für alle Hunde sind dabei die Kontaktzonen-Geräte. Sie haben eine rotmarkierte Zone, die die Vierbeiner unbedingt berühren müssen, andernfalls bekommen Hund und Besitzer einen Fehlerpunkt.

Bei dem Agility-Parcours zählt nicht nur Schnelligkeit, sondern auch die Technik. Eine Richterin passt ganz genau auf, dass die Hindernisse auch korrekt überwunden werden. Bei dem Fun-Turnier flossen zwei Läufe in die Gesamtwertung ein. Zum einen der A-Lauf, ein Geschicklichkeitsparcours und das Jumping.

Ein Jahr Training nötig

Bis ein Hund bereit ist, an einem Turnier teilzunehmen dauert es bei regelmäßigem Training mindestens ein Jahr. »Der Hundehalter muss regelmäßig mit dem Hund trainieren, auch Zuhause in der Freizeit. Der Hund muss lernen auf die Körpersprache und die Zurufe seines Halters zu hören und zu reagieren«, erklärt Sandra Knip.

Agility ist ein Sport für Hund und Herrchen, denn auch die Zweibeiner kommen ganz schön ins Schwitzen. »Jeder kann bei dem Sport mitmachen, es macht wirklich Spaß und man kommt in Bewegung«, sagt Knip.

Am 8. und 9. September veranstaltet der Schäferhundeverein Kirchlengern Nord erneut ein Agility-Fun-Turnier.