Hans und Bärbel Kleemeier (hier vor einem historischen Opel Blitz der Feuerwehr Schlangen) stecken viel Zeit in das Feuerwehrmuseum und das Frühshoppen . Foto: Annika Tismer

Von Annika Tismer

Kirchlengern (WB). Ein Besuch des Feuerwehrmuseums in Häver gehört für viele fest zum Himmelfahrts-Tag. Seit immerhin 30 Jahren schon findet dort ein Frühschoppen statt – als familienfreundliches Fest mit Cafeteria, Bratwurst und natürlich jeder Menge Feuerwehr.

Denn hier sitzt man seit drei Jahrzehnten nicht nur gemütlich zusammen, auch das Museum und viele Fahrzeuge dürfen Jahr für Jahr bestaunt werden. »Irgendetwas Neues ist eigentlich immer dabei«, sagte Bärbel Kleemeier, die die Veranstaltung seit jeher gemeinsam mit ihrem Mann Hans Kleemeier organisiert. »Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie die Menschen jedes Jahr herkommen, viele von ihnen schon seit 30 Jahren«, freute sie sich. »Das macht einen dann auch ein wenig stolz.«

Für sie und ihren Mann sei es dabei stets wichtig gewesen, ein generationenübergreifendes Fest zu organisieren. »Die Erwachsenen sollen sich gemütlich hinsetzen können, während die Kinder auf der Hüpfburg oder dem Spielgerät toben«, sagte sie.

Aber auch die Besichtigung der historischen Feuerwehrfahrzeuge, die jedes Jahr präsentiert werden, oder ein Besuch des Museums gehören für viele dazu. »Einige sind schon immer ganz neugierig, was sich nun wieder verändert hat«, sagte sie. Denn im Laufe des Jahres kommen immer wieder neue Exponate hinzu. »Inzwischen haben wir sogar mehrere Außenlager«, erklärte sie. Dabei hat vor 30 Jahren alles recht klein mit einer Scheune angefangen. Fest und Museum sind dann aber stetig gewachsen. »Von 1991 bis 2001 waren wir mit dem Fest an der Grundschule Quernheim und seit 2002 an diesem Standort«, sagte Kleemeier.

Insgesamt hat der Himmelfahrts-Frühschoppen damit vor 30 Jahren begonnen. »Damals hätte wohl niemand gedacht, dass wir hier heute auch noch stehen«, sagte sie. Dennoch wollen die Kleemeiers erst noch weiter machen. Auch, weil nach dem Jubiläum des Frühshoppens im kommenden Jahr der 30. Geburtstag des Feuerwehr-Museums folgt. «Darauf freuen wir uns natürlich schon sehr«.