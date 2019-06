Laut Polizei hatten die bislang unbekannten Täter in der Nacht zu vergangenem Freitag an einem blauen VW Golf, der am Tännesberger Weg in Kirchlengern geparkt war, eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter das braune Portemonnaie mit diversen Dokumenten, Kreditkarten und Ausweisen.

Erst vor knapp zwei Wochen waren Unbekannte auf die gleiche Weise in sechs abgestellte Fahrzeuge in Bünde und Rödinghausen eingedrungen. Auch in diesen Fällen waren Geldbörsen erbeutet worden.

In derHinweise nimmt die Kripo in Herford unter Telefon 05221/8880 entgegen.