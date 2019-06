Von Hannah Butz

Die Teilnehmer des Alttraktoren-Treffs kamen von Nah und Fern: Den weitesten Weg hatten allerdings die Alttraktoren-Freunde aus Frankfurt. Mit insgesamt acht Fahrzeugen waren die Mitglieder der Interessengemeinschaft Historische Landmaschinen nach Klosterbauerschaft gereist. »Wir waren vor gut zehn Jahren schon mal hier, jetzt wollen wir das wiederholen«, erzählte Dieter Joest. Sein Bulldog aus dem Jahr 1940 war einer der ältesten Traktoren vor Ort.

Alte Schätzchen haben es noch drauf

Zwei Meter lang, 40 Zentimeter hoch, zwei Tonnen schwer: Welcher Alttraktoren-Freund seinen Schlepper fordern wollte, konnte am Samstag eine mit Kufen und Ösen beschlagene Stahlplatte mehrere Meter über nassen Ackerboden ziehen. »Die meisten Besitzer schrauben den ganzen Tag an ihren Maschinen rum, jetzt können sie auch mal zeigen, was die alten Schätze noch draufhaben«, erklärte Dirk Lütkemeier von den Alttraktoren-Freunden Klosterbauerschaft den neuen Programmpunkt.

Wem die Stahlplatte noch zu leicht war, konnte sich an einem vier Tonnen schweren Findling versuchen, der als Zusatzgewicht auf die Platte gelegt wurde. »Insgesamt sechs Kilo über einen Acker mit schwerer Erde und konstanter Steigung ziehen – da kommen auch die großen Trecker an ihre Grenzen«, sagte Lütkemeier.

Das beliebte Wettanheizen der Glühkopf-Bulldogs fand am Sonntag statt. Hierbei galt: Welcher der alten Traktoren als Erstes per Hand angedreht und vorgeglüht war, hatte gewonnen. »Die Schnellsten haben das in etwa drei Minuten geschafft, normalerweise dauert der ganze Prozess schon an die zehn Minuten«, berichtete Dirk Lütkemeier.