Vieles, was man nicht mehr gebrauchen kann, findet auf dem Flohmarkt einen neuen Besitzer. Auch in Kirchlengern wird am Sonntag sicher der eine oder andere fündig. Foto: dpa

Kirchlengern (WB). Im Zuge des Sommerfestes in Kirchlengern wird an diesem Sonntag, 23. Juni, wieder ein Straßenflohmarkt veranstaltet. Wer mitmachen möchte, kann ohne Anmeldung kommen. Einige Straßen werden in dieser Zeit gesperrt.

Für einen Stand in Tapeziertischgröße ist eine Gebühr von fünf Euro zu entrichten. Für breitere Stände wird die doppelte Gebühr fällig. Mitarbeiter der Kommune werden die jeweilige Standgebühr vor Ort kassieren. Stände gewerblicher Art sind auf dem Flohmarkt nicht zugelassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Stände auf der Lübbecker Straße

Die Flohmarktstände sind nur in dem für den Verkehr voll gesperrten Bereich der Lübbecker Straße erlaubt. Aufgrund dieser Veranstaltung gelten am Sonntag in Kirchlengern in der Zeit von 6 bis 20 Uhr folgende Verkehrsbeschränkungen: Vollsperrung der Lübbecker Straße zwischen Fiemerstraße und Eschweg/Auf dem Acker.

Die Anfahrt der Flohmarktteilnehmer über die Lübbecker Straße zum Standaufbau ist erlaubt. PKW sind nach erfolgtem Aufbau außerhalb des abgesperrten Bereichs abzustellen. Sperrung der Meierhofstraße zwischen Fiemerstraße und Lübbecker Straße. Anlieger dürfen zu ihren Häusern fahren.

Halteverbote

Einseitige, teilweise auch beidseitige Halteverbote auf den Straßen Am Rathaus, Auf dem Acker, Eschweg (von der Einmündung Rottlandweg bis Lübbecker Straße) und Hagedorner Kirchweg.

Die Umleitung des aus dem Norden kommenden Verkehrs auf der Lübbecker Straße erfolgt über die Straßen Eschweg und Rottlandweg. Die Umleitung des aus Süden und Osten kommenden Verkehrs erfolgt über die Fiemer­straße und die Straße Auf dem Acker.

Die Parkplätze am Rathaus und der evangelischen Kirche sind am Sonntag gesperrt.