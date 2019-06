Von Annika Tismer

Kirchlengern (WB). Eine atemberaubende Luftakrobatik-Show ist in diesem Jahr die absolute Neuheit auf dem Sommerfest in Kirchlengern gewesen. An zwei Ketten hängend hat die ehemalige Supertalent-Kandidatin Sarah Stiefel die Zuschauer beeindruckt.

Scheinbar völlig schwerelos schwebte sie dabei über den Köpfen der Anwesenden, verbog sich in luftiger Höhe und sorgte immer wieder für Szenen-Applaus mitten auf dem Rathausplatz in Kirchlengern. Mit dieser Neuerung als einer von vielen Show-Acts während des gesamten Sommerfestes hatten die Veranstalter auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Die vielen Besucher waren jedenfalls schlichtweg begeistert.

Foto: Annika TIsmer

Ebenfalls beeindrucken konnte der Kirchlengeraner Bjarne Rentz, der im Wechsel mit der Luftakrobatin auftrat und Kunststücke mit dem Diabolo präsentierte. Straßenzauberer BeLu sorgte unterdessen für magische Momente.

Wenn er beispielsweise einen Knoten in einem Seil verschwinden ließ, ging nicht nur von den kleinen Zuschauern ein Raunen aus.

Eine kleine Abkühlung konnten sich Besucher bei den hochsommerlichen Temperaturen bei der Feuerwehr abholen. Die Einsatzkräfte präsentierten in diesem Jahr nicht nur ihr Fahrzeug und luden zu einem Feuerwehr-Fotoshooting ein, sie hatten auch einen Parcours vorbereitet, durch welchen mit Hilfe eines Bechers auf einem Helm Wasser transportiert werden musste.

»Die Stiftis« treten auf

»Wir möchten die Menschen hier damit auf unsere wichtige Arbeit aufmerksam machen und vielleicht auch die eine oder andere Hemmschwelle abbauen«, erläuterte Feuerwehrfrau Andrea Mührig.

Traditionell gehörte aber auch in diesem Jahr ein großer Flohmarkt zum Festprogramm. Alte Bücher, Spielzeuge oder Kleidung wurden dabei ebenso über die Tapeziertische gereicht, wie verschiedene Kuriositäten.

Auf der Bühne gab es am Wochenende wieder einiges zu sehen. Wie bereits im vergangenen Jahr spielte am Freitagabend »Deine Lieblingsband«. Am Samstag schlossen sich die Musikschule, die Tanzgruppen der Offenen Jugendarbeit und des TV Häver sowie der Chor »Die Stiftis« an.

Damit stimmte auch in diesem Jahr wieder die Mischung aus Straßenkünstlern, einem Flohmarkt und einem bunten Bühnenprogramm.