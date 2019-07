Einige Mönche leben in dem alten Bauernhaus an der Klosterbauerschafter Straße. Foto: Annika Tismer

Kirchlengern (WB/tis). Seit drei Jahren existiert der buddhistische Tempel in Klosterbauerschaft. Seither finden in dem alten Bauernhaus an der Klosterbauerschafter Straße verschiedene Veranstaltungen statt. Einige Mönche leben dort.