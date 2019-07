Ferien sind auch in der Heimat schön: Sechs Wochen lang bieten die Evangelische Jugendregion, heimische Vereine und Einrichtungen sowie die Gemeindeverwaltung Kirchlengern eine Vielzahl von aufregenden Aktionen an. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Langeweile müssen Kinder in Kirchlengern während der Sommerferien nicht befürchten. Sechs Wochen lang bieten die Evangelische Jugendregion, heimische Vereine und Einrichtungen sowie die Gemeindeverwaltung eine Vielzahl von Aktionen an. Start ist am Montag, 15. Juli, im Gemeindehaus Kirchlengern.

Unter dem Motto »Abenteuerlich« lädt die Ev. Jugendregion Kirchlengern drei Wochen lang alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre nacheinander in die Gemeindehäuser Kirchlengern, Hagedorn und Stift Quernheim ein. Zu den Höhepunkten dürften sicher die Ausflüge zum Arminia-Stadion und zum Tierpark Olderdissen (17. Juli), zum Ketteler Hof (25. Juli) sowie Schulze Lebkuchen und Bauer Bernd (30. Juli) zählen. Viel Spaß versprechen zudem Angebote wie »Abenteuer Olympia« (16. Juli), das Geländespiel »Jäger des verlorenen Schatzes« (23. Juli), »Kitchen Impossible« (26. Juli) sowie »112 im Einsatz – Feuerwehr« (1. August). Den Abschluss einer jeden Woche bildet der Familiengottesdienst sonntags um 10.30 Uhr in der jeweiligen Kirche.

Toller Lesesommer

Teilweise parallel oder im Anschluss an die drei Wochen Ferienspiele durch die evangelische Jugend gibt es weitere Angebote. So können Kinder das Aqua Fun und den Mehrgenerationen-Park aufsuchen oder in der benachbarten Minigolfanlage spielen. In der Gemeindebücherei (Ostermeiers Hof) können Grundschüler am Junior-Lese-Club teilnehmen. Dort wartet auf alle Mädchen und Jungen ein toller Lesesommer. Für »Spaß auf vier Pfoten« (9. August) sorgt der Schäferhundeverein, Ortsgruppe Kirchlengern. »Wir sind schon seit Jahren mit einem Angebot bei den Ferienspielen vertreten«, sagt Monika Rohde. Unterstützt werde der Verein in diesem Jahr durch die Jugendfeuerwehr. Ebenfalls am 9. August lädt der TV Häver zum »Rope Skipping« ein. »Feuerwehrkind für einen Tag« heißt es am Donnerstag, 15. August. Dann veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr eine Mitmachaktion am Gerätehaus Hüller.

Schnitzeljagd und Kletterspaß

»Auf den Spuren von Robin Hood« können sich Kinder bei einer Schnitzeljagd begeben, die der Schäferhundeverein Kirchlengern-Nord und ein Bogensportverein am Freitag, 16. August, anbieten. Im Wald überleben? Klar, das geht. Und zwar mit Hans-Gerhard Busse, naturpädagogischer Trainer, am 17. August. »Spiele mit Hand und Ball«, gibt es am Montag, 19. August, beim TV Häver. Zwei weitere Veranstaltungen gehen gleich über mehrere Tage: der Kletterspaß Kirchlengern (20. bis 23. August) und die »Forschertage im Labor«, die die Evangelisch-freie Gemeinde Kirchlengern vom 21. bis 24. August anbietet. Den krönenden Abschluss macht dann der »Sommerspaß«, der am 24. August ab 15 Uhr im Espelpark stattfindet. Neben vielen Angeboten für alle Altersgruppen gehört ein Auftritt der Band »Krawallo« zu den Höhepunkten.

Anmeldung im Rathaus

Weiter Auskünfte gibt es im Rathaus Kirchlengern (Telefon 05223/7573118). Um rechtzeitige Anmeldung zu den Terminen wird gebeten.