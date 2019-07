Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Eigentlich hätte der Verkehr schon wieder am 8. April rollen sollen. Doch aufgrund eines Planungsfehlers beim Neubau der Brücke über den Markbach konnte die Straße Im Obrock erst am Montag, 15. Juli, wieder freigegeben werden.

Anfang April war mit der Baumaßnahme begonnen worden. Mit dem Brückenneubau soll die Durchlässigkeit des Markbaches verbessert werden. Immerhin ist er 75 Zentimeter breiter und 25 Zentimeter höher als die alte Brücke

Der Neubau ist eine Reaktion auf den Starkregen im Sommer 2014. Damals war es im Bereich des Markbaches zu erheblichen Überschwemmungen und damit einhergehenden Schäden gekommen. Unter anderem war der Technikkeller des angrenzenden Freizeitbades Aqua Fun vollgelaufen. Die Gemeinde hatte daraufhin gemeinsam mit einem Ingenieurbüro die Schwachstellen des Markbaches analysiert.

Bach renaturiert

Als besonders kritisch bei Extremregen war die Brücke über die Straße Im Obrock eingestuft worden. »Das ganze Wasser, das vom Hüller runterfließt, kommt hier an und muss hier durch«, sagt Bürgermeister Rüdiger Meier. Nach Beratungen im Fachausschuss war deshalb im Oktober 2016 beschlossen worden, die Durchlässe im Bereich Tennishalle, Bünder Feldweg und Im Obrock zu vergrößern. In der Folge hatte die Gemeinde den Bach renaturiert und so die Durchlässigkeit verbessert.

Die Kosten für den Brückenneubau hatte man 2015 mit 233.000 Euro beziffert. Die Gemeinde stellte einen Förderantrag und erhielt für diese Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzes einen Zuschuss in Höhe von etwa 153.000 Euro.

Maßnahme fast abgeschlossen

Bei der Ausschreibung gingen sieben Angebote ein, den Zuschlag erhielt das heimische Tiefbauunternehmen Schneider. Das habe die dreimonatigen Verzögerung aber nicht zu verantworten, betonte Meier bei der Freigabe der Straße. »Das war eindeutig ein Fehler des Planungsbüros.« Die Statikberechnungen hätten nicht gestimmt.

Mit dem Brückenneubau sind Hochwasserschutz und Renaturierung des Markbaches beinahe abgeschlossen. »Wir haben dafür fast eine siebenstellige Summe investiert«, informiert Armin Kuschel, der bei der Gemeinde zuständig ist für dieses Projekt. Ein Baustein fehle allerdings noch: »Die Vergrößerung des Durchlasses unter der Bahnstrecke«, so Bürgermeister Meier. Seit einem Jahr versuche die Gemeinde, mit der Bahn eine Planungsvereinbarung auszuhandeln. Bislang vergeblich. Und ohne eine derartige Vereinbarung sind der Gemeinde die Hände gebunden.