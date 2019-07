Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Mit etwa 2,3 Millionen Euro wird der Neubau des Freizeitbades Aqua Fun von Bund und Land gefördert. Über die finanzielle Unterstützung informierte am Dienstagabend Bürgermeister Rüdiger Meier die Mitglieder des Gemeinderates in einer Sondersitzung.

Konkret erhält die Gemeinde Mittel aus dem Investitionspakt »Soziale Integration im Quartier«. Darin wurde für das Jahr 2019 erstmals auch die ausdrückliche Förderfähigkeit von Schwimmbädern aufgenommen. Insgesamt 92 Kommunen hatten 107 Projektanträge mit zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 155,4 Millionen Euro gestellt. Allerdings werden nur 47 Projektanträge aus 45 Kommunen mit 56,6 Millionen Euro gefördert – darunter auch die Gemeinde Kirchlengern.

Mehrere Förderanträge gestellt

Bürgermeister Meier ging während der Ratssitzung noch einmal auf die Förderanträge ein, die die Gemeinde im Zusammenhang mit dem Badneubau gestellt hatte . Ursprünglich, so Meier, sei man davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme nicht förderwürdig sei. Deshalb habe man im Zusammenhang mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) auch keinen Förderantrag gestellt. Erst nach einem Gespräch mit der zuständigen Landesministerin habe man sich dazu entschlossen, einen Nachförderantrag zu stellen. Gleichzeitig habe man Mittel aus dem Sportförderprogramm des Bundes und der NRW-Heimatförderung beantragt. »Beim Sportförderprogramm ist der Kreis Herford aber leer ausgegangen«, informierte Meier. Die Bewilligung der Mittel aus dem Investitionspakt habe zur Folge, dass es keinen weiteren Zuschuss aus dem Heimat-Förderprogramm gebe – das eine schließe das andere aus, sagte Meier auf Anfrage. Die Gemeinde selber sei erst am Dienstagnachmittag davon in Kenntnis gesetzt worden, dass sie mit Fördermitteln rechnen könne. Mit dem Geld werde die Errichtung eines Lehrschwimmbeckens im neuen Aqua Fun unterstützt, so Meier.

Kritik am Sitzungstermin

Der Bürgermeister rechtfertigte gegenüber den Ratsmitgliedern den Termin der Sondersitzung während der Sommerferien. Hier hatte die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) im Vorfeld Kritik geübt. Man habe erst abwarten wollen, ob man in den Genuss von Fördermitteln komme. »Das ist rechtlich zwingend notwendig gewesen«, sagte Meier gegenüber dieser Zeitung. Hätte man den Beschluss vor der Fördermittelzuweisung gefasst, hätte dies dazu geführt, dass man eine mögliche Zuweisung gefährde.

Ausschreibung auf den Weg gebracht

Und wie geht es nun weiter? Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hat der Rat die Ausschreibung für den Neubau, die europaweit erfolgen muss, in zwei Ausschreibungspaketen auf den Weg gebracht. Die Vergabe erfolgt allerdings erst, wenn der Förderbescheid eingetroffen ist. Der wird für Ende August erwartet.

Kommentar

Das war eine Punktlandung. Erst kurz vor der Ratssitzung erfuhr die Verwaltungsspitze, dass der Neubau des Aqua Funs mit einer erklecklichen Summe durch Bund und Land gefördert wird. 2,3 Millionen Euro Zuschuss – das entspricht mindestens einem Fünftel der voraussichtlichen Investitionskosten. Dass überhaupt Mittel nach Kirchlengern fließen, ist nicht zuletzt der Beharrlichkeit der Verwaltungsspitze zu verdanken. Sie hatte einen Nachförderantrag gestellt, obwohl eingangs von Seiten der Bezirksregierung signalisiert wurde, dass Bäder keine Chance hätten, im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Fördermittel zu erhalten. Nun ist es an der Zeit, den Neubau zügig zu realisieren. Wer einmal einen Blick in den maroden Technikkeller geworfen hat, weiß, weshalb. Hilko Raske