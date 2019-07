Von Raphael Steffen

Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Kirche zogen die Schützen zu ihrem Königspaar, Michael I. und Daniela I. Tödtmann. Dort wurden an die Königin sowie an ihre Schützenschwester Christina Amann erste Pokale für herausragende Schießleistungen verliehen. Auf 20 Uhr marschierten die Vereinsmitglieder, unterstützt von der Musik ihres Spielmannszugs, zum Ortszentrum. Die Turnhalle der Grundschule war zur Festhalle umfunktioniert worden. Dort wurde bis spät in die Nacht der Schützenball gefeiert.

Viele befreundete Vereine dabei

An der Halle warteten bereits Abordnungen befreundeter Vereine aus Ennigloh, Hunnebrock, Obernbeck, Enger, Melle-Buer und Bemerode. Natürlich eröffnete das Königspaar den Abend mit einem Ehrentanz. Zum Hit »Was für eine geile Zeit« legten sie einen flotten Discofox aufs Parkett, während sie von den anderen Gästen mit Klatschen angefeuert wurden. Später stiegen alle mit ein. Die musikalische Unterhaltung übernahm die Danceband »Start Up«.

Am Sonntag waren alle Kirchlengeraner eingeladen, am Familiennachmittag teilzunehmen, bei dem auch der neue Jugendkönig ausgeschossen wurde. Die örtlichen Vereine, die sich wie »Kirchlengern handelt« oder die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr an dem Fest beteiligten, kämpften unter sich einen Sieger aus. Die Besucher konnten sich so lange am Kuchenbüffet gütlich halten und der Musik von DJ Holger Bohlmann lauschen. Für die Kleinsten war mit Kinderschminken, Airbrush-Tattoos und Hüpfburg ebenfalls gesorgt.

Königsschießen ab 10.30 Uhr

Am heutigen Montag erreicht das Schützenfest – es findet übrigens zum 92. Mal statt – seinen Höhepunkt. Nach dem gemeinsamen Frühstück soll ein neuer König oder eine neue Königin ermittelt werden. Den ersten Schuss auf den hölzernen Adler wird das Gemeindeoberhaupt abgeben. Bürgermeister Rüdiger Meier eröffnet gegen 10.30 Uhr das Königsschießen. Die Proklamation der neuen Majestäten und die Vorstellung ihres Hofstaats ist für 14 Uhr vorgesehen. Damit endet zugleich die Amtszeit des Ehepaars Tödtmann, das die Schützen ein Jahr lang regiert hat.