Ein Auto krachte in den Baum, der daraufhin die Fahrbahn versperrte. Foto: Florian Weyand

Kirchlengern (WB/fw). Auf der Häverstraße in Kirchlengern ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei krachte ein Auto in einen Baum, der daraufhin umkippte.