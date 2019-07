Das Produktionsgebäude B7 an der Straße Im Obrock. Hier ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Großeinsatz der Kirchlengeraner Feuerwehr: 56 Einsatzkräfte sind am Mittwochmorgen ausgerückt, um einen Brand in der neuen Produktionshalle der Firma Hettich zu bekämpfen. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe konnte das Unternehmen noch keine Angaben machen.

Gegen 8 Uhr hatte die Absauganlage eines Laserschweißgerätes im Gebäude B7 (Im Obrock/Ecke Vahrenkampstraße) aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen. Durch die Rauchentwicklung hatte eine Brandmeldeanlage um 8.03 Uhr Alarm ausgelöst.

»Nachdem wir eine Bestätigung erhalten hatten, habe ich für die Gemeinde Kirchlengern die Feueralarmstufe 3 ausgerufen«, informiert Gemeindebrandinspektor Klaus Westerholz, der den Einsatz leitete. Konkret bedeutete das: Alle Feuerwehrleute in Kirchlengern rückten aus, um den Brand zu bekämpfen. Unterstützt wurden sie dabei von der Feuerwehr Löhne, die mit einem Drehleiterwagen herbeieilte, dem Löschzug und der Feuerwehrleitstelle Eilshausen, der Feuerwehr Bünde, die ihren Einsatzleitwagen (ELW) 2 schickte sowie von der Tagesalarmbereitschaft der Firma Hettich.

Einsatz nach zwei Stunden abgeschlossen

Mit 56 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort. Innerhalb kurzer Zeit hatte man den Brand unter Kontrolle gebracht. Foto: Feuerwehr Mit 56 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort. Innerhalb kurzer Zeit hatte man den Brand unter Kontrolle gebracht. Foto: Feuerwehr

Die war übrigens dann auch als Erstes vor Ort. »Als wir eintrafen, hatten Mitarbeiter der Firma Hettich mit Feuerlöschern den Schaden bereits begrenzt. Zudem war das Gebäude geräumt worden«, sagt Westerholz, der das professionelle Vorgehen der Hettich-Mitarbeiter lobte. Kurze Zeit später, um 8.45 Uhr, habe man das Feuer unter Kontrolle gehabt. Mit Hochleistungslüftern sei der Rauch nach draußen geblasen worden. Anschließend habe man Teile der Maschine demontiert und die Absauganlage auf Glutnester untersucht. »Gegen 10.15 Uhr war der Einsatz abgeschlossen«, so Westerholz. Damit die Feuerwehr ohne Behinderung den Brand bekämpfen konnte, hatte die Polizei während des Einsatzes die Straße Im Obrock gesperrt.

Bereits seit Jahren gibt es eine enge Zusammenarbeit der örtlichen Feuerwehr mit dem Unternehmen. So werden die Firmengebäude regelmäßig mit der Feuerwehr begangen. Zudem liegen der Feuerwehr detaillierte Pläne der Produktionsstätten vor, so dass im Ernstfall eine optimale Brandbekämpfung gewährleistet ist. Das habe sich bewährt, so Westerholz.

Schaden eher gering

»Zurzeit können wir zur Schadenshöhe noch keine Aussage machen«, sagt Stephanie Kreidel von der Hettich-Unternehmenskommunikation. Das Ausmaß des Schadens sei aber nicht so groß. Nach Abstimmung mit der Hettich-Geschäftsführung und der Arbeitssicherheit laufe die Produktion in Teilbereichen schon wieder. »Die restlichen Bereiche folgen in Kürze – hier finden zur Zeit Reinigungsarbeiten statt.«

Ein technischer Defekt als Brandursache sei wahrscheinlich. Derzeit betreibe das Unternehmen aber noch Ursachenforschung. So wolle man Derartiges künftig vermeiden.