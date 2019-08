Zu dem Unfall kam es laut Polizei um 3.05 Uhr, als der Kirchlengeraner in seinem Mercedes CLA auf der Mindener Straße in Richtung Häverstraße unterwegs war. Dabei kam das Auto rechts von der Straße ab.

Der Mercedes krachte ungebremst in einen am Straßenrand geparkten grauen Opel Meriva. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen von der Straße in eine Einfahrt geschoben. Dort kollidierte er mit einem Betonstein und kam in einer Hecke zum Stehen.

Der Fahrer soll nach Alkohol gerochen haben. »Ein sofort durchgeführter Atemtest verlief deutlich positiv. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an«, so die Polizei. Seinen Führerschein musste der Fahrer erst einmal abgeben.

Die Autos wurden abgeschleppt.