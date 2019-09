Von Hilko Raske

Nach dem erfolgreichen Start der Reihe »Musik & Film« vor zwölf Monaten haben Andreas Hölzer und Gerson Stiening – beide sind Lehrer an der Musikschule Kirchlengern – und Philipp Murday vom Lichtblick eine Neuauflage organisiert. Waren es im letzten Jahr aber vier Veranstaltungen, sind es diesmal nur zwei. »Es hat sich herausgestellt, dass das Ganze organisatorisch eine ziemliche Herausforderung darstellt«, begründet Stiening diesen Schritt. Immerhin müsste nicht nur ein passender Film gefunden werden, sondern auch Musiker, die sich live mit dem Inhalt auseinandersetzten.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 19. September, ab 19.30 Uhr der Film »Yesterday«. Er dreht sich um den erfolglosen Singer-Songwriter Jack Malik, der es nicht aus seinem verschlafenen Heimatdorf an der Küste Englands herausschafft. Eines Tages, nach einem weltweiten Stromausfall, wacht er auf und stellt fest, dass niemand außer ihm sich an die Beatles erinnert. Das ist der Beginn einer Karriere, die Jack Malik zum Superstar macht.

Trio spielt Beatles-Songs

Passend zum Film werden anschließend natürlich Beatles-Songs gespielt – und zwar von den Musikern Joab Cipriano, Benedikt Zöllner und Gerson Stiening. Alle drei sind mit dem Repertoire der Beatles bestens vertraut, was sie in der Region schon mehrfach unter Beweis gestellt haben.

Ganz im Zeichen des Jazz’

Ganz im Zeichen des Jazz’ steht die zweite Veranstaltung am 14. November. »It Must Schwing – the Blue Note Story« erzählt die Geschichte des legendären amerikanischen Musiklabels »Blue Note Records« und deren deutsche Gründer Alfred Lion und Frank Wolff, die in den 1930er Jahren in die USA auswanderten. Mit Blue Note Records werden Jazzgrößen wie Miles Davis, Herbie Hancock und John Coltrane verbunden.

Mit Musik der Blue-Note-Ära werden die Musikschullehrer Ingo Müller (Schlagzeug), Gerson Stiening (Vibrafon), Andreas Hölzer (Bass) und den Gastmusikern Christoph Meiners (Klavier) sowie Ruwen Weithöner (Trompete) den Film begleiten. »Einige Passagen des Films sind animiert, da natürlich nicht alles dokumentarisch festgehalten wurde«, informiert Stiening.

Karten können im Vorfeld unter Telefon 05223/7573450 oder tickets@lichtblick-kirchlengern.de reserviert werden.