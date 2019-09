Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Vorbildcharakter sollen sie haben – die neu gestalteten Beete am Feuerwehrhaus Südlengern. Immerhin 800 Stauden und Zwiebeln befinden sich in der Erde. Das Besondere daran: Es handelt sich überwiegend um heimische Pflanzen, die Insekten als Lebensraum und Nahrungsquelle dienen können.

Schafgarben, Fette Hennen, diverse Astern, Bergminze, außerdem Gräser und Kleinsträucher – das sind nur einige der Pflanzen, die sich in den Beeten wiederfinden. »Alle vertragen einen trockenen Standort, haben eine lange Blütezeit und sind praktisch ganzjährig eine Attraktion«, sagt Michael Lenger. Der Landschaftsgärtnermeister mit einer Zusatzausbildung zum Naturgärtner ist Mitarbeiter des in Oberbauerschaft ansässigen Unternehmens Naturgarten OWL und war federführend bei der Umsetzung der neuen Beete. Damit die neue Bepflanzung auch gedeiht, ist eine etwa 20 Zentimeter hohe Sub­stratschicht eingebracht worden. Auf die wiederum wurde eine etwa fünf Zentimeter hohe Schicht Weserkies mit einer Körnung von 8 bis 16 Millimeter aufgetragen. Dadurch wird zum einen verhindert, dass Unkraut durchschießt, zum anderen beugt man so einem Austrocknen des Bodens vor.

170 Quadratmeter

Insgesamt fünf Tage hat es gedauert, die neuen Beete, die immerhin eine Gesamtfläche von 170 Quadratmeter haben, anzulegen. Unterstützt wurde die Oberbauerschafter Firma dabei durch den Bauhof der Gemeinde Kirchlengern. Etwa 7600 Euro hat die Maßnahme gekostet, die vom zuständigen Umweltausschuss beschlossen worden war.

Erhalt der Artenvielfalt

Für Bürgermeister Rüdiger Meier ist die Neuanlage der Beete ein klares Bekenntnis der Gemeinde zum Erhalt der Artenvielfalt und Schutz der Lebensräume. Indem die Gemeinde in dieser Sache eine Vorreiterrolle übernehme, könnte die Anlage Bürger zu einer naturnahen Gestaltung ihrer Gärten motivieren. »Wir wollen so etwas nicht durch Verbote erreichen, sondern indem wir es vormachen«, betont das Gemeindeoberhaupt. Und die neuen Beetanlagen seien ökologisch nicht nur sinnvoll, sondern optisch auch reizvoll, ist sich Meier sicher.

Feier zum 100-jährigen Bestehen

Sehr erfreut über die Fertigstellung der Außenanlagen am Feuerwehrhaus zeigte sich Tim Erdbrügger, Leiter der Löschgruppe Südlengern. Immerhin will die Löschgruppe am 21. und 22. September ihr 100-jähriges Bestehen feiern – und zwar auf dem Gelände des Feuerwehrhauses. »Anfangs verlief das Ganze etwas holprig«, meinte Erdbrügger mit Blick auf den Zustand der Außenanlagen, wie sie sich noch vor den Sommerferien präsentierten. Damals hatte der Bauhof eine bereits vorhandene Steinaufschüttung in den Beeten ausgebaggert, so dass blanker Sand zurückblieb. Die Neugestaltung bezeichnete Erdbrügger als gute Lösung. »Ich bin inzwischen oft von den Südlengeranern darauf angesprochen worden«, so der Löschgruppenführer. Das Feedback sei durchweg positiv gewesen. »Wir sind schon alle in freudiger Erwartung, was daraus wird.«

Geringere Pflegeaufwand

Spätestens vom kommenden Frühjahr könne man sich in Südlengern auf eine farblich wechselnde Blütenpracht einstellen, sagt Naturgärtner Michael Lenger. Und auch der Pflegeaufwand sei für ein derartiges Beet sehr überschaubar. »Etwa zwei bis fünf Minuten pro Quadratmeter – und das einmal im Jahr.« Anfangs sollen diese Pflegearbeiten noch von Naturgarten OWL übernommen werden, die den Bauhofmitarbeitern aber dann zeigen werden, wie man dabei richtig vorgeht.