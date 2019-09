»Krimiförster« Christian Oehlschläger (links) hat am Freitagabend im Gemeindehaus Kirchlengern Geschichten aus seinem neuesten Buch »Auf trügerischer Spur« vorgelesen. Neben ihm sitzt sein langjähriger Lektor Ulrich Hilgefort.

Von Sophia Niermann

Kirchlengern (WB). Im Wald und auf der Heide, dort wo sich sprichwörtlich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, spielen die Kurzgeschichten von »Krimiförster« Christian Oehlschläger. Mit seinem neue­sten Buch »Auf trügerischer Spur« war er für eine Lesung am Freitagabend im Gemeindehaus Kirchlengern zu Gast.

Im wahren Leben ist Christian Oehlschläger Forstbeamter in Großburgwedel bei Hannover. Seit mehr als 30 Jahren ist er aber auch leidenschaftlicher Autor. Für Lesungen reist er quer durch Deutschland – »in Kirchlengern war ich allerdings noch nie«, sagte er zum Start. »Schön, dass meine Bücher auch hier angekommen sind.«

Der Titel seiner ersten Kurzgeschichte an diesem Abend heißt »Kalt«. Und damit die Zuhörer sich in das Ambiente eines finsteren, eisigen Waldes auch richtig gut hineinversetzen können, wird das Licht im Saal gelöscht. Auf dem Boden liegen Laubblätter verstreut.

Die betrogene Ehefrau schmiedet einen perfiden Mordplan

»Laut Wettervorhersage soll es in Braunschweig heute minus 20 Grad kalt werden. Der Mond muss mitspielen«, liest Christian Oehlschläger vor und schlüpft dabei in die Rolle seiner Protagonistin Irina Becker. Die stellt sich vor allem eine Frage: Ist sie zu dem fähig, was sie sich vorgenommen hat? Irina Becker ist unzufrieden mit ihrem Eheleben. Von ihrem Mann Gero – ein leidenschaftlicher Jäger – betrogen und missachtet, schmiedet sie einen perfiden Mordplan.

Zwei Tage vor Vollmond bieten sich ideale Jagdbedingungen bei Nacht. Gero Becker macht sich auf dem Weg zum Hochsitz, dafür bereitet ihm Irina einen leckeren Früchtetee: mit Honig, Zitrone und Schlaftabletten. Unbemerkt lässt sie außerdem den Ansitzsack verschwinden, so dass ihr Mann aufgrund der Kälte frieren muss. Seine einzige Möglichkeit, warm zu bleiben, ist der heiße Tee. Dann – so der Plan – wird er fest schlafen und schließlich erfrieren.

Doch es kommt alles anders und für Irina Becker sogar besser als geplant: Die Kriminalpolizei überbringt ihr die traurige Nachricht, dass ihr Mann vom Hochsitz gefallen ist, sich den Kopf aufgeschlagen hat und wegen der Eiseskälte schließlich gestorben ist. Glücklich stellt sie fest: »Ich bin gar keine Mörderin und ihn trotzdem los.«

Es ist die Mischung aus Spannung, Humor und einer gewissen Skurrilität, die Christian Oehlschlägers Geschichten ausmacht. Immer spielen sie in der Welt von Jagd und Natur. Seit 2005 veröffentlicht der »Krimiförster« auch Kriminalromane, in denen das ungleiche Ermittler-Duo Robert Mendelski und Maike Schnur von der Kripo Celle auf Verbrecherjagd geht. Auch diese beiden finden sich im neusten Band der Kurzgeschichten wieder, nämlich in »Sommernacht«.

Nach der Lesung gibt es Wurstspezialitäten aus heimischen Revieren

Darin geht es vor allem um eines: Rache. Der mehrfache Mörder Hans-Jürgen Sperber, der vom Ermittler-Duo verhaftet worden war, ist nach sieben Jahren Haft aus dem Gefängnis ausgebrochen. Das Ermittler-Duo steht nun ganz oben auf seiner Abschussliste und ist gezwungen, an einen sicheren Ort zu flüchten.

Robert Mendelski – ebenfalls leidenschaftlicher Jäger – ist fest davon überzeugt, dass das Jagdrevier hinter Marwede bombensicher ist. Dort sitzen Robert Mendelski und Maike Schnur allerdings in einem Funkloch. Und in einer unsichtbaren, jedoch real existierenden Gefahr...

Organisiert wurde die Lesung vom Hegering Kirchlengern. Passend zum Thema Jagd und Natur wurden zum Ausklang des Abends kleine Häppchen mit Wurstspezialitäten aus heimischen Revieren gereicht.