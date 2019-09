Von Daniel Salmon

Kirchlengern/Bünde (WB). Damit der Straßenverkehr im Zentrum von Kirchlengern wieder fließt, hat die Deutschen Bahn nach dem Schranken-Unfall vom Freitagnachmittag alle Hebel in Bewegung gesetzt. Laut eines DB-Sprechers war die Querung bereits am Montag um 15.30 Uhr wieder freigegeben worden.

»Wir haben recht schnell die Ersatzteile geholt und sehr beflissen gearbeitet, um den Schaden zu beheben«, so der Bahnmitarbeiter weiter. Zwar sollen sich die Schranken bereits jetzt bei Zugverkehr wieder öffnen und schließen. Allerdings werden drei Bahnübergangsposten zunächst noch 24 Stunden bis Dienstagabend vor Ort sein, um zu schauen, ob die Anlage während dieses »Stresstests« auch wieder einwandfrei funktioniert.

Kabel gerissen

Wie berichtet hatte, der Kofferanhänger eines Reisebusses eine Bahnschranke am vergangenen Freitag dermaßen beschädigt, dass der Übergang an der Lübbecker Straße für den Fahrzeugverkehr, Radler und Fußgänger komplett gesperrt werden musste. Denn die Schranke hatte eine 15.000-Volt-Oberleitung beschädigt. Das Kabel riss und knallte mitten auf der Querung auf die Fahrbahn. Es gab zudem erhebliche Einschränkungen im regionalen Zugverkehr, weil die viel frequentierte Bahnstrecke zwischen Hannover und Osnabrück im Bereich zwischen Bünde und Löhne für die Dauer der Reparaturen an der Oberleitung bis in die Nacht zum Samstag stillgelegt wurde. Erst mehrere Stunden nach Mitternacht konnten die Züge wieder rollen.

Schaden von 30.000 bis 35.000 Euro

Bis Montag hatten DB-Arbeiter nun den zerstörten Schrankenbaum am Übergang ausgetauscht. Ebenso wurden elektronische Komponenten ersetzt, die durch den Abriss der Hochspannungs-Oberleitung beschädigt wurden. Die voraussichtliche Schadenssumme bezifferte der DB-Sprecher auf rund 30.000 bis 35.000 Euro. Am Freitag war zunächst von bis zu 50.000 Euro ausgegangen worden. Für den Schaden dürfte wohl der Verursacher des Schranken-Fiaskos aufkommen, so der Bahnmitarbeiter. Fest steht, dass die Herforder Kreispolizeibehörde wegen Unfallflucht gegen den Busfahrer ermittel. Denn der Mann hatte sich nach dem Zusammenstoß – anstatt gleich anzuhalten – zunächst von der Unglücksstelle entfernt.

Lob für Feuerwehr und Bauhof

Ausdrücklich lobte der DB-Sprecher die gute Zusammenarbeit der Kirchlengeraner Feuerwehr und des Bauhofs mit dem Team der DB. Die heimischen Einsatzkräfte hatten kurz nach dem Vorfall die Querung auf der Lübbecker Straße abgeriegelt und mithilfe der Polizei Umleitungstrecken für den Feierabendverkehr eingerichtet. »Bei denen werden wir uns sicher noch mal bedanken«, das hat super geklappt.

Wenig glücklich zeigte er sich jedoch darüber, dass Unbekannte scheinbar am Sonntagabend Teile der Sperrung entfernt hatten: »Wegen des Vorfalls hat die Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.«