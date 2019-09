2016 öffnete der neu gebaute Aldi-Markt in Kirchlengern seine Pforten. Rund 900 Quadratmeter ist die Verkaufsfläche der Filiale groß. Dem Discount-Riesen schwebt nach drei Jahren nun eine weitere Flächenerweiterung vor. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Kirchlengern (WB). An diesen 196 Quadratmetern scheiden sich die Geister: Um genau diese Größe will der Discounter Aldi an seinem Kirchlengeraner Standort In der Mark die Verkaufsfläche erweitern. Über ein Für und Wider dieser Pläne ist jetzt heiß diskutiert worden.

Fest steht: Damit der Einzelhandelsriese seinen Angebotsbereich von derzeit 896 auf 1092 Quadratmeter vergrößern kann, müsste der derzeit geltende Bebauungsplan geändert werden. Dafür ist ein positiver Ratsentscheid vonnöten. Allerdings empfiehlt die Gemeindeverwaltung den Lokalpolitikern, einer B-Plan-Änderung nicht zuzustimmen.

Im Planungsausschuss ist das Thema am Donnerstagabend vorberaten worden – allerdings ohne Beschlussempfehlung. Zu viele neue Informationen kommen auf den Tisch. »Das müssen wir alles erstmal sacken lassen«, sagt Detlef Kaase (CDU). Vor der Entscheidung in der Sache am 26. September wollen die Fraktionen noch mal beraten.

Plan schon 2014 geändert

Bereits 2014 war der Bebauungsplan an der Stelle wesentlich geändert worden. Hintergrund war die Neugestaltung des Einkaufszentrums In der Mark mit den Neubauten von Aldi und Edeka. Ein Bestandteil der Änderung war eine Begrenzung der Verkaufsfläche. Denn es handelt sich bei der Lage nicht um einen integrierten Standort im zentralen Versorgungsbereich, sondern einen »dezentralen Agglomerationsbereich«. Drei Jahre nach Inbetriebnahme des Marktes will Aldi erneut mehr Fläche.

Das sagt die Verwaltung

»Ein Anspruch auf eine angemessene Erweiterung besteht nur zur Sicherung des Standortes oder der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Betriebs – und auch nur wenn keine negativen Auswirkungen auf das Zentrum befürchtet werden«, machte Karl-Heinz Saße, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Technische Dienste im Kirchlengeraner Rathaus, klar. Beide Kriterien seien aus Sicht der Verwaltung nicht belegt. Stattdessen könnten im Falle einer Verkaufsflächenerweiterung negative Effekte auf den Einzelhandel im Zentrenbereich nicht ausgeschlossen werden.

Kritisch äußern sich auch die IHK, der Handelsverband sowie die Bezirksregierung Detmold in Stellungnahmen zur geplanten Erweiterung. Diese könne zwar »gerade noch verträglich« sein, aber trotzdem Auswirkungen auf die die Zentrenbereiche haben. Saße gibt weiter zu bedenken, dass, wenn sich die Lokalpolitik zur Eröffnung eines B-Planänderungsverfahren durchringt, weitere Lebensmittelanbieter in den Außenlagen ihre Läden ebenfalls vergrößern wollen würden.

Keine Sortimentserweiterung

In einer Sitzungsunterbrechung ergreift Aldi-Sprecher Thorsten Effner das Wort, verweist auf eine von dem Unternehmen in Auftrag gegebene Auswirkungsanalyse, die negative versorgungsstrukturelle Auswirkungen ausschließt. Außerdem erklärt er, dass der Markt baulich nicht erweitert werden müsse. Die benötigten knapp 200 Quadratmeter seien bereits vorhanden und werden derzeit als Lager genutzt.

Effner betont zudem, dass eine Ausweitung des Warensortiments nicht geplant sei. Stattdessen solle mit der Erweiterung nur die Warenpräsentation verbessert werden. Dafür sollen die Regalreihen verlängert werden. »Da wir immer mehr auf Frischeprodukte setzen, brauchen wir mehr Kühlmöbel – und die brauchen mehr Platz«, so Effner, der mit der Erweiterung lediglich die Sicherung des Standortes gewährleistet sieht.

Kritik der Einzelhändler

In Stellungnahmen, die passend zur Sitzung vorliegen, äußern sich die Werbegemeinschaft Stift Quernheim-Klosterbauerschaft sowie Kirchlengern Handelt kritisch zu den Aldi-Plänen. »Diese Erweiterung wäre ein klarer Verstoß gegen den Schutz der Ortskerne von Kirchlengern und Stift Querheim als zentrale Versorgungsbereiche der Gemeinde«, heißt es in dem Schreiben von Kirchlengern handelt. Und in der Sitzung moniert Eckhard Ramöller, Betreiber des Edeka-Marktes in Stift Quernheim, dem einzigen dortigen Vollsortimenter: »Man öffnet die Büchse der Pandora. Andere große Lebensmittelmärkte werden sich ebenfalls vergrößern wollen.«

Der »Fall« Lidl

Nach dem Neubau der Aldi-Filiale In der Mark und der damit einhergehenden Vergrößerung der Verkaufsfläche von 700 auf rund 900 Quadratmeter strebte auch der Discounter Lidl für seine Filiale an der Lübbecker Straße eine Erweiterung an.

»Wir bekamen einen Antrag auf den Tisch, dass Lidl seine Lagerfläche um 200 Quadratmeter verkleinern und den Verkaufsbereich um dieselbe Fläche vergrößern wollte«, so Fachbereichsleiter Karl-Heinz Saße. Der Kreis Herford wollte die Vergrößerung jedoch untersagen. Die Sache ging seinerzeit bis vor das Verwaltungsgericht. Dort sei der Kreis jedoch eingeknickt. Saße: »Weil: Wenn man dem Aldi 900 Quadratmeter zugesteht, dürfte auch der Lidl dieselbe Fläche haben.«

Für UWG-Politiker Eckhard Grube steht nun schon fest: »Jetzt haben sie alle 900 Quadratmeter – damit muss es gut sein.« Für die übrigen Politiker ist die Sache allerdings nicht so einfach. »Das ist ein schwieriges Spannungsfeld«, meint Detlef Kaase (CDU). Vor der Entscheidung in der kommenden Woche sollen alle Argumente sorgsam abgewogen werden.