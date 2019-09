Jan (l.) und Christoph Nobbe haben in Eigenregie die Alte Schule in Rehmerloh wieder in den Ursprungszustand versetzt. Heute ist in dem Klassenzimmer eine Ausstellung zu sehen. Beate Buchholz präsentiert eine Tracht, die dort zu sehen ist. Foto: Carolin Bittner

Von Carolin Bittner

Kirchlengern (WB). Junge Leute, die sich für Geschichte interessieren, sind nicht alltäglich. Christoph und Jan Nobbe sind zwei davon. Vor ungefähr drei Jahren haben sie die alte Volksschule in Rehmerloh gekauft und aufwändig in ihren Ursprungszustand zurückversetzt.

»Wir waren auf der Suche nach einem Wohnhaus mit Geschichte. Da sind wir auf die Schule gestoßen, ohne überhaupt das Dorf und die Geschichte dazu zu kennen«, erzählt Christoph Nobbe.

Völlig unbefangen seien sie an die Sache herangegangen und hätten erst einmal die alten Wände und Türen freigelegt. »Dafür haben wir uns an den alten Grundrissen des Gebäudes orientiert«, so Nobbe. Danach hätten sie angefangen, die Geschichte des Gebäudes aufzuarbeiten. Dazu hätten sie in Archiven nach der Historie geforscht und einiges über das Gebäude herausgefunden, das früher ein wesentlicher Bestandteil des Dorflebens war. So fanden dort Wahlen statt und auch Theaterstücke wurden in dem Gebäude aufgeführt.

So sieht die alte Schule in Rehmerloh von außen aus. Foto: Bittner So sieht die alte Schule in Rehmerloh von außen aus. Foto: Bittner

Aufgrund der Bedeutung des Hauses haben die beiden dann beschlossen, ein Museum aus dem früheren Klassenzimmer zu machen. Dazu haben sie den Raum in zwei Hälften unterteilt. Der rechte Teil ist einem früheren Klassenraum nachempfunden. Man findet dort eine alte Schulbank, einen Abakus und viele weitere Dinge wieder.

Weitere Ausstellungsstücke gesucht

»Uns haben unter anderem ehemalige Lehrer kontaktiert, die uns einige ihrer privaten Stücke vermacht haben. So sind wir zum Beispiel an eine alte Fibel gekommen«, erzählt Jan Nobbe. Zudem stehen einige Erinnerungsstücke aus der Dorfgeschichte Kirchlengerns im Raum. Ein Beispiel dafür ist der alte Lehnstuhl aus dem Stift Quernheimer Gericht.

Die andere Hälfte des Raumes wird von einer Trachtensammlung beherrscht. »Wir haben uns für die Trachten entschieden, weil sie ein sehr persönliches Thema sind. Die Kleidungsstücke wurden oft von einer Generation zur nächsten vererbt. Ganze Lebensabschnitte sind darin verbracht worden«, so Christoph Nobbe.

Eine kleine Sammlung haben die beiden inzwischen schon zusammenbekommen. Doch eine komplette Tracht aus dem Raum nördliches Ravensberger Land haben sie noch nicht. Deshalb sind die beiden immer noch auf der Suche nach Trachten und auch anderen Ausstellungstücken für die Schule.

Wer noch ein altes Schätzchen bei sich findet, kann mit den Nobbes telefonisch Kontakt aufnehmen und zwar unter der Rufnummer 05744/6460032. Unter dieser Nummer können sich auch Interessierte melden, wenn sie das Museum besichtigen möchten. Denn feste Öffnungszeiten gibt es bei Familie Nobbe nicht. Besichtigungstermine sind nur nach vorheriger Vereinbarung möglich.