Von Daniel Salmon

Die Anklage warf dem in Kirchlengern wohnhaften Mann unter anderem gemeinschaftliche schwere Körperverletzung vor.

Die vermeintliche Tat soll sich bereits vor geraumer Zeit – im Juli 2018 – in der Elsegemeinde ereignet haben. Mit den beiden weiteren Verdächtigen soll er mit dem späteren Opfer in Streit geraten sein, ihn dann mit einem Besen so stark geschlagen haben, das der Stiel abbrach. Nur das Einschreiten eines Zeugen soll einen weiteren Hieb gegen das Opfer verhindert haben.

Opfer provozierte

In seiner Vernehmung vor Gericht stellte der gebürtig aus Bangladesch stammende Angeklagte mithilfe eines Dolmetschers das Geschehen jedoch völlig anders dar. Demnach soll das spätere Opfer zunächst gegen die Tür der gemeinsam mit den beiden weiteren Verdächtigen bewohnten Wohnung des 24-Jährigen getreten haben. Daraufhin habe sich das Geschehen in den Garten des Hauses verlagert, nachdem das Opfer einen der Kumpel des Angeklagten provoziert hatte.

Handgemenge im Garten

Im Garten selbst soll es dann zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem sich die Kontrahenten mit einem Stock und einem Ast gegenüberstanden. »Ich und mein Freund haben versucht zu schlichten. Ansonsten habe ich nichts gemacht«, ließ der 24-Jährige mithilfe seines Übersetzers mitteilen. Das sei dem Duo letztlich nicht gelungen. Stattdessen habe der Freund des Angeklagten das Opfer drei Mal geschlagen – ehe der als Zeuge geladene Nachbar eingeschritten sei.

Hieb mit dem Besenstiel

Letzterer gab vor Gericht seine Beobachtungen am Tattag wieder: »Ich kam nach Hause, sah durch ein Fenster, dass ein Mann von drei anderen umringt war«, so der 48-Jährige. Auch einen Hieb mit dem Besenstiel gegen das Opfer habe er gesehen. Zu Protokoll gab der Nachbar jedoch auch, dass er die Auseinandersetzung nur wenige Sekunden habe beobachten können – und dass auch das vermeintliche Opfer kein Kind von Traurigkeit gewesen sei: »Das ist ein spezieller Charakter gewesen, es kann durchaus sein, dass sich die anderen Drei nur gegen ihn verteidigt haben«, so der Zeuge. Denn der mittlerweile ausgewiesene Asylbewerber habe später unter anderem versucht, sich für den Vorfall zu revanchieren: »Mit einem Zaunpfahl über der Schulter wollte er die anderen Drei aufsuchen«, so der Nachbar.

Letztlich sah der Vertreter der Staatsanwaltschaft keine hinreichenden Beweise, die die Vorwürfe gegen den Angeklagten erhärteten. Auch das Gericht konnte keine Tatbeteiligung des 24-Jährigen feststellen und sprach ihn frei.