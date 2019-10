In der Wohnung über dem Achilles-Grill war das Feuer in der Nähe einer Couchgarnitur ausgebrochen. Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Während der Löscharbeiten wurde die Lübbecker Straße gut eine Stunde lang gesperrt. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Kirchlengern (WB). Großeinsatz für die Feuerwehr in Kirchlengern: Über dem Imbiss Achilles-Grill an der Lübbecker Straße ist am Montagnachmittag eine Wohnung komplett ausgebrannt. Die Ursache des Feuers ist unklar.