Von Annika Tismer

Denn dieses machte in einem Moment Lust auf ein Eis oder ein kühles Getränk und im nächsten doch eher auf eine heiße Suppe. Doch so unbeständig das Wetter zunächst auch war, umso zuverlässiger konnten sich die Aussteller und Veranstalter auf ihre Besucher verlassen. Denn die kamen trotz der immer wiederkehrenden Regenschauer zu Beginn der Veranstaltung schon am Mittag in Massen.

Schon kurz nach der Eröffnung um 13 Uhr waren die Parkmöglichkeiten nahezu erschöpft und kam zwischendurch ein Regenschauer auf, wurden kurzerhand die Regenschirme gezückt und es ging munter weiter.

Einige Neuerungen

Genug zu sehen und zu erleben gab es dabei allemal, auch einige Neuerungen waren dabei. So präsentierte sich die Offene Jugendarbeit Kirchlengern zum ersten Mal mit einem Niedrigseilparcours und ließ so manchen Jugendlichen sein Gleichgewicht unter Beweis stellen.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei war Straßenmusiker Sean Brünn. Mit seinem Klavier hatte er sich im oberen Teil der Einkaufsstraße platziert, um dort für die Menschen zu spielen. »Ich möchte momentan für ein Jahr einfach nur Musik machen und ziehe dafür mit meinem Bulli von einem Straßenfest zum nächsten«, sagte er.

Örtliche Vereine mit Aktionen dabei

Wie bereits in der Vergangenheit waren es aber auch dieses Mal wieder viele örtliche Vereine, die den Kürbiszauber bereicherten. So durfte bei den Handballern des TV Häver einmal selber auf ein Tor gezielt werden. »Damit möchten wir insbesondere für unsere Handball-Jugend werben und hoffen auf neue Mitglieder«, sagte Nina Heemeier.

Auch die Feuerwehr nutzte das Fest, um die eigene Arbeit zu präsentieren. »Bei uns darf man heute einmal erleben, wie es ist, mitsamt Ausrüstung in einen vernebelten Tunnel kriechen zu müssen«, sagte Christina Stor.

Seit Jahren schon steht das Fest aber auch ganz im Zeichen des kulinarischen Genusses. So war Monika Caspelherr vom Blumengeschäft Deppermann auch in diesem Jahr mit ihren Weinen vor Ort. »Die passen sehr gut zu den Zwiebel- und Flammkuchen, die es auch hier auf dem Kürbiszauber gibt«, sagte sie.