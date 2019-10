Kirchlengern (WB). Fast alle Finger schnellten in die Höhe, als Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer die französischen und deutschen Schüler in der Gesamtschule fragte, wer schon neue Freunde gefunden hätte. »Damit ist das wesentliche Ziel des Austauschs erreicht«, so der Bürgermeister.

Eine Woche lang waren 27 Gastschüler aus dem französischen Orléans zu Besuch in der Gemeinde Rödinghausen. Bei der offiziellen Begrüßung stellte Bürgermeister Vortmeyer kurz einige Eckdaten und Besonderheiten der Gemeinde vor. Einiges davon hatten die Jugendlichen schon in ihren Gastfamilien erfahren, aber auch im Austausch mit ihren neuen Rödinghauser Freunden, der bereits schon vor dem Besuch begann.

Partnerschaft seit 16 Jahren

In der Schule zeigten sich die französischen Gäste begeistert von der modernen Ausstattung und dem Stand der Digitalisierung. »Hier ist alles sehr modern und das ist erstaunlich für so eine kleine Gemeinde«, sagte eine der Schülerinnen, die natürlich sofort Vergleiche mit ihrer eigenen Schule in Orléans zog. Auch die Nähe zur Natur gefiel den Jugendlichen aus der Großstadt Orléans besonders. »Hier fühlt man sich so frei und ich habe Eichhörnchen und Rehe gesehen«, sagte ein Schüler.

Seit mittlerweile 16 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Gesamtschule Rödinghausen und dem Collège Saint Charles in Orléans. In diesem Jahr zum ersten Mal dabei war die französische Deutschlehrerin Christina Masson. Französischlehrer Ulrich Schäfer war an der Gesamtschule Rödinghausen für den Austausch verantwortlich. Seit Jahren regelmäßiger Gast in Rödinghausen ist der französische Deutschlehrer Xavier Teinturier. Da der in Orléans an zwei Schulen unterrichtet, nimmt mittlerweile auch das Collège La Croix Saint Marceau an dem Austausch teil.

Gegenbesuch an Pfingsten

Für die Woche in Rödinghausen hatte Ulrich Schäfer ein Programm mit abwechslungsreichen Aktivitäten in der Umgebung zusammengestellt. So haben die französischen Gäste das Häcker Wiehenstadion besichtigt, eine Ausflug nach Osnabrück unternommen und in Melle die Stadt erkundet und das Automuseum besucht.

»Zusammenhalt und Freundschaft sind das Resultat dieser langjährigen Partnerschaft«, sagte Schulleiter Andreas Hillebrand. »Und die Rödinghauser Schüler freuen sich bereits auf ihren Besuch in Frankreich. Das wird dann ab Pfingsten im nächsten Jahr sein.« Besonders und wertvoll sei diese Beziehung, so Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. »Und das ist nur möglich durch die Menschen, die sich dafür einsetzen.«