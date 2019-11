Von Hilko Raske

Seit 2007 lädt der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Klosterbauerschaft zu dieser Veranstaltung ein. Stets im Vorfeld der Ortsschau, die diesmal am 2. und 3. November in der Halle der Alttraktorenfreunde Klosterbauerschaft (Oberbauerschafter Straße 101) stattfindet, haben Viertklässler die Gelegenheit, einmal aus eigener Anschauung Hühner zu sehen und – bei den Kindern besonders beliebt – auch Küken in die Hand zu nehmen. »Heutzutage, wo Kinder oftmals viel Zeit am Smartphone, Computer oder Fernseher verbringen, ist es besonders wichtig, dass sie auch einen Bezug zur Natur haben«, sagt Heiko Weßler, Pressesprecher des RGZV Klosterbauerschaft. Natürlich, so Weßler, hoffe man auch, dass man Kinder für die Geflügelzucht begeistern könne.

Das fiel zumindest am Donnerstagvormittag nicht schwer, als etwa 200 Schüler die Ausstellungshalle besuchten. »Bitte nicht schreien oder laufen – da erschrecken sich die Tiere«, gab Weßler den Kindern noch mit auf den Weg. Die waren dann auch ganz artig und ließen sich an drei Stationen informieren. Sandra Weßler erklärte am »Ei-Rad« die unterschiedlichen Eiformen- und -größen, Dirk Hofmeister erzählte, wie die Tiere bei einer Schau bewertet werden. Bei Lothar Bredenkamp – immerhin schon seit 65 Jahren im Verein – konnten die jungen Gäste auch die Küken in die Hand nehmen – was sie mit Begeisterung taten.