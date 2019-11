Weihten die neue Schnellladesäule ein (von links) Bürgermeister Rüdiger Meier, Matthias Karre, Henrik Ober-Sundermeier und Friedrich-Wilhelm Höke. Die Ladesäule befindet sich an der Sunderhofstraße in unmittelbarer Nähe zur B239. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Strom von der Biogasanlage gleich in die Schnellladesäule für Elektroautos – das gibt es jetzt an der Sunderhofstraße im Kirchlengeraner Ortsteil Rehmerloh.

Die »Biogas Sunderhof GmbH & Co.KG« beteiligt sich mit diesem Projekt am Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Bei der Schnellladesäule handelt es sich um ein Modell der Firma Chargepoint. Der »grüne« Ladestrom wird dabei direkt von der benachbarten Biogasanlage bereitgestellt. Für die Nutzer der Schnellladesäule sind zwei öffentlich zugängliche Parkplätze geschaffen worden, die auch entsprechend gekennzeichnet wurden.

Biogasanlage gegenüber

Die Ladesäule hat im ersten Schritt eine Leistung von 50 KW Gleichstrom (DC). Sie ist mit einer Betreibersoftware ausgerüstet, mit der die Abrechnungsfunktion, die Service-Hotline für den Betreiber und den Fahrer sowie die Fahrer-App gesteuert werden kann. Die Station könne in einem weiteren Schritt auf 120 KW ausgebaut werden, sagt Henrik Ober-Sundermeier, der die Biogasanlage gemeinsam mit Friedrich-Wilhelm Höke und Matthias Karre betreibt.

Für den Fahrer sei es wichtig, dass die Ladesäule ein Kabel mit CCS2 und ein Kabel mit CHAdeMO-Stecker besitzt. Die Ladesäule ist rund um die Uhr geöffnet.

Die »Biogas Sunderhof GmbH & Co.KG« geht davon aus, dass Mittel- und Langstreckenfahrzeuge mit einer Batteriekapazität von etwa 80 Kwh an der Ladesäule tanken. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 20 KwH pro 100 Kilometer braucht man etwa 25 Minuten, um für 100 Kilometer nachzutanken. Den derzeitigen Preis bezifferte Ober-Sundermeier mit 39 Cent pro Kwh.

Leistung soll erhöht werden

In Zukunft solle die Leistung der Ladestation auf 120 KW erhöht werden, so Ober-Sundermeier. »Dies werden die meisten neuen E-Fahrzeuge verarbeiten können – und so wird sich die Ladezeit deutlich verkürzen.« Am Standort sei die Infrastruktur für eine Grünstromladeleistung von mindestens 350 Kwh gegeben.

Erfreut über dieses neue Angebot zeigte sich Bürgermeister Rüdiger Meier, der bei der Vorstellung der neuen Schnellladesäule zugegen war. Meier hob hervor, dass die Schnellladesäule nicht etwa mit öffentlichen Fördermitteln, sondern mit privatem Invest realisiert worden sei. Der Clou an der Geschichte sei, wie die Energie erzeugt werde – »nämlich regenerativ über eine Biogasanlage in der Nachbarschaft«. Den Standort der neuen Schnellladesäule bezeichnete Meier als hervorragend aufgrund der Lage an der überregional wichtigen Bundesstraße 239.