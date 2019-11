Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Klimanotstand? Nein! Aktionen zum Schutz des Klimas direkt vor Ort? Ja! So lässt sich die Position der CDU Kirchlengern charakterisieren. Und diese Haltung spiegelt sich in einem Maßnahmenpaket wider, das der CDU-Arbeitskreis Umwelt erarbeitet hat.

Bereits 2011 hatten sich die Christdemokraten der Elsegemeinde mit dem Antrag, die Biodiversität in Kirchlengern zu erhalten, zu fördern und weiterzuentwickeln, als Partei zu erkennen gegeben, der der Erhalt der natürlichen Lebensraumvielfalt am Herzen liegt. Der Antrag wurde im November 2011 vom Gemeinderat beschlossen.

Bürger für Thematik sensibilisieren

»Jetzt, acht Jahre später, zeigt sich, dass der von uns initiierte und vorangetriebene Weg zielführend ist. Die Förderung der Biodiversität wurde von vornherein auf Dauer angelegt«, hält CDU-Ratsherr Detlef Kaase fest. Insoweit sei das nun vorgelegte Maßnahmenpaket zum Klimaschutz im Grunde genommen eine Fortschreibung bereits erfolgter Aktionen.

Ganz wichtig für die Christdemokraten: »Wir wollen nicht mit Verboten daherkommen, sondern Bürger für die Thematik sensibilisieren und auf diesem Weg mitnehmen«, betont Kaase. Das Beispiel »Bürgerwald in Häver« zeige, dass eine Idee, die der ökologischen Vielfalt diene, Schule machen könne, so Kaase. »Wir wissen natürlich, dass wir mit unseren Maßnahmen nicht das Weltklima retten können. Wenn aber viele mitmachen, können wir was bewirken.«

Ehrenamtliche Bürgertaxis

Doch was sieht der Maßnahmenkatalog denn nur vor? Man stütze sich dabei auf drei Säulen, informierte Jan-Peter Uthoff: CO2-Einsparung, Biodiversität und Co2-Umwandlung. Der erste Punkt befasse sich dabei mit der Verringerung der klimaschädlichen Emissionen. »Die Gemeinde kann beispielsweise Anreize zur Isolierung von Hausdächern geben. Das könnte mit 1000 Euro pro Dach gefördert werden.«

Weniger Emissionen im Straßenverkehr seien durch die Einrichtung ehrenamtlicher Bürgertaxis oder sogenannter Mitfahrbänke denkbar. Auch könne die Gemeinde Elektrofahrzeuge – Autos oder Fahrräder – anschaffen, um diese kostenlos (gegen Kaution) zu verleihen und so vorhandene Hemmschwellen abbauen.

Schaffung von Mustergärten

Bei der Umwandlung von klimaschädlichen Gasen in Sauerstoff halte die CDU unter anderem die Erweiterung des bestehenden Bürgerwaldes, die Fortführung der jährlichen Baumpflanzaktionen an Straßen und Wegen sowie die Schaffung von Mustergärten für sinnvoll. Zudem könnten Blühstreifen zur Vernetzung von Biotopen angelegt werden. Außerdem wolle man Bürger bei der Anlage und Pflege von klimafreundlichen Blühflächen unterstützen, indem man die dafür erforderlichen Gerätschaften (Einachs-Trecker, Balkenmäher) leihweise zur Verfügung stelle.

Das »Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz in Kirchlengern« überreichte die CDU am Dienstagabend Bürgermeister Rüdiger Meier. Gleichzeitig beantragte sie, das Maßnahmenpaket in den Fraktionen, den zuständigen Gremien und im Rat zu beraten und einen Beschluss zu fassen. »Unser Ziel ist es, den Inhalt des Papiers möglichst fraktionsübergreifend umzusetzen«, betont Kaase.

Kommentar

Die CDU als ökologischer Vorreiter? In Kirchlengern trifft das mit Sicherheit zu. Seit Jahren zeigen die Christdemokraten, dass ihnen der Schutz der natürlichen Lebenswelt am Herzen liegt. Und zwar fernab einer bloßen Symbolpolitik (Stichwort Klimanotstand), sondern – und das ist besonders wichtig – durch langfristige Maßnahmen. Die Gemeinde, die Politik sollen Vorbild sein, so das Credo der heimischen CDU. Das kann sich dann beispielsweise in Maßnahmen wie der Anlage eines naturnahen Ideengartens niederschlagen. Der von den Grünen im Gemeinderat übrigens aus Kostengründen abgelehnt wurde. Hilko Raske