Von Kim Schmalz

Kirchlengern (WB). „Nachdem wir in den letzten Jahren nass wurden, mussten wir dieses Jahr aufpassen, uns keinen Sonnenbrand zu holen“, so Heinz Häseler. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Posaunenchores Stift Quernheim hatte er sich am letzten Tag des alten Jahres zum traditionellen Silvesterblasen auf dem Parkplatz von Edeka Ramöller eingefunden.