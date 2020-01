Von Hilko Raske

Kirchlengern (BZ). Das Land NRW will den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) nachhaltig verbessern. Ein wichtiger Baustein dazu ist die Errichtung von Mobilstationen. Auch in Kirchlengern setzen sich Rat und Verwaltung für den Bau einer derartigen Anlage am Bahnhof ein. Doch was tun, wenn in unmittelbarer Nähe – Stichwort Park & Ride – nicht ausreichend Parkplätze vorhanden sind?