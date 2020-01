Die Brausemühle an der Else. Hier wurde erstmals in der Gemeinde Kirchlengern Strom erzeugt, und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach Vorstellung von Rat und Verwaltung soll sie eine zentrale Rolle in einem Energie- und Umweltlehrpfad spielen, der eine Projektidee bei der Regionale 2022 ist. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Sie ist die Keimzelle der Stromerzeugung in Kirchlengern: die Brausemühle an der Else. Anfang des 20. Jahrhunderts nutzte Müllermeisters Heinrich Schürmann die Wasserkraft, um eine Turbine für die Stromgewinnung anzutreiben. Heutzutage liegt quasi gegenüber das ehemalige EMR-Kraftwerk.

Die Gemeinde Kirchlengern möchte beide Einrichtungen, die nur durch die hier malerische fließende Else getrennt sind, stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Gemeinsam mit dem Kreis Herford will sie im Rahmen des Regionalentwicklungsprogramms „Regionale 2022“ einen Umweltbildungs- und Naherholungsstandort an der Else schaffen. Im Kern soll es darum gehen, im Umfeld der historischen Brausemühle an der Else, dem Kraftwerk und der Elseaue einen Lehr- und Lernpfad zu errichten. Hier soll das Zusammenwirken von Natur und Energie erlebbar gemacht werden. Anhand konkreter Beispiele soll aufgezeigt werden, welche Entwicklung die Erzeugung regenerativer Energien genommen hat und verdeutlicht werden, dass die Gewinnung von Energie nicht zwingend zu Lasten des Umwelt- und Naturschutzes gehen muss. Im Umweltbereich soll ein Schwerpunkt die „Biodiversität“ sein, ein Thema, dem sich die Gemeinde Kirchlengern schon seit Jahren widmet.

Verwaltung und Politik stehen hinter dem Vorhaben, für Bürgermeister Rüdiger Meier ist es nach eigenem Bekunden sogar eine Herzensangelegenheit. In der jüngsten Ratssitzung wurden nun die Weichen gestellt. Um in Sachen interaktiver Energie- und Umweltlehrpfad planen und die Überlegungen fachlich fundiert fortsetzen zu können, sind im Haushalt für dieses Jahr 50.000 Euro und für 2021 150.000 Euro veranschlagt. Zudem sprach sich der Rat für eine erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich aus.

Doch wie beurteilt man das Ganze bei der Ostwestfalen-Lippe GmbH, die die „Regionale 2022“ ausrichtet? Dort hat das Kirchlengeraner Projekt inzwischen C-Status erreicht. Mit dem C-Status wird den Projektideen erst einmal attestiert, dass sie Potenzial haben und gut in die Strategie des Regionalentwicklungsprogramms passen. Allerdings ist das noch keine Förderzusage. „Es ist eine interessante Projektidee – steht aber erst am Anfang“, hält Annette Nothnagel, Leiterin des Regionale-Managements bei der OWL GmbH, fest. Man müsse das Vorhaben im Rahmen des Gesamtprojektes »Die Werre – ein Fluss, der OWL verbindet« sehen. Der Ansatz in Kirchlengern sei im Gegensatz zu einigen anderen Projekten sehr umfangreich und komplex. Ob die nächste Kategorie, nämlich der B-Status, erreicht werde, entscheide sich voraussichtlich erst im kommenden Jahr.