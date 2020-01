Pfarrerin Ulrike Schwarze will für die SPD als parteilose Kandidatin im Kampf um den Kirchlengeraner Bürgermeisterposten antreten. „Ich habe kein SPD-Parteibuch und werde auch nie eins haben“, sagt die 55-Jährige, die sich den sozialdemokratischen Ideen trotzdem verbunden sieht und für Werte wie Anstand, Respekt und Solidarität eintreten will. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Die Parteispitze hat die Geistliche der evangelischen Kirchengemeinde Hagedorn am Samstag bei der Mitgliederversammlung den Genossen vorgestellt. „Ulrike Schwarze verkörpert SPD-nahe Ideen ist aber unabhängig. Sie ist unsere absolute Wunschkandidatin“, sagte Oliver Lüking, Fraktionschef der Sozialdemokraten im Rat der Elsegemeinde im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Weitere Fraktionen seien eingeladen, die Kandidatur der 55-Jährigen zu unterstützen.

„Meier hat tüchtig gearbeitet“

Bislang hatte nur Gemeindeoberhaupt Meier seinen Hut für eine mittlerweile vierte Amtszeit in den Ring geworfen . Er tritt bei den Kommunalwahlen am 13. September für die Christdemokraten an. Schwarze: „Ich schätze Rüdiger Meier sehr. Er hat tüchtig gearbeitet.“ Aber Kirchlengern verpasse „die Themen der Zukunft“, denen sie sich nun widmen wolle. Sie stehe für Werte wie Anstand, Respekt und Solidarität. Zugleich will Schwarze sich gegen einen schleichenden Rassismus und Antisemitismus stark machen, der in der Gesellschaft Einzug halte. „Ich habe keine Angst, dagegen zu sprechen.“ Auf ihrer Agenda steht zudem der Kampf gegen sexualisierte Gewalt, vor allem mit Blick auf Kinder und Jugendliche. „Lügde ist nicht weit entfernt“, mahnt die Pfarrein mit Blick auf den Missbrauchsskandal im Nachbarkreis Lippe.

Kandidatin ohne Parteibuch

Fraktionschef Lüking bezeichnet die gebürtige Mindenerin als eine „Kandidatin der Mitte“. Schwarze: „Ich habe kein SPD-Parteibuch und werde auch nie eins haben.“

Die Kirchlengeraner SPD-Parteibasis muss die Kandidatur der beliebten Pfarrerin nun in einer weiteren Versammlung Ende Februar/Anfang Mai fix machen. Ulrike Schwarze selber sagt: „Ich habe richtig Lust. Ich traue mir die Leitung einer Gemeindeverwaltung zu. Im Rathaus arbeiten außerdem sehr gute Leute.“

Mit ihrem Arbeitgeber, der Evangelischen Landeskirche, habe Schwarze ihre Kandidatur abgesprochen und für ihre Ambitionen grünes Licht bekommen. Zugleich ist für die Geistliche klar: „Von der Kanzel aus mache ich keinen Wahlkampf.“ Job und politische Ambitionen werde sie klar trennen. Laut Schwarze sei es in der Region ein Novum, dass ein evangelischer Pfarrer oder eine Pfarrerin für ein Bürgermeisteramt kandidiere: „Ich hatte mich im Vorfeld bei der Westfälischen Landeskirche erkundigt.“

Familie steht hinter Schwarze

Ulrike Schwarze ist seit 1995 Pfarrerin. Ein Jahr später wurde sie nach Hagedorn entsendet, arbeitete dort zunächst im Hilfsdienst. Seit März 1997 ist sie Inhaberin der dortigen Pfarrstelle. Von 2002 bis 2019 war sie Notfallseelsorgerin im Kirchenkreis Herford. Seit elf Jahren ist sie zudem als Polizeiseelsorgerin im Wittekindskreis tätig. 2007 war sie Gründungsmitglied des Rotaryclubs Herford-Hanse. Zudem ist sie Ombudsfrau der Evangelischen Jugendhilfe Schweicheln.

Schwarze, die in Lübbecke und Oberbauerschaft aufwuchs, ist seit 1988 mit ihrem Mann Ulrich verheiratet. Gemeinsam hat das Paar, das seinen Lebensmittelpunkt in Hagedorn hat, drei erwachsene Söhne (27,25 und 20). „Auch meine Familie steht hinter meinen Plänen“, versichert die Pfarrerin.