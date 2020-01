Von Hilko Raske

Dass es auch andere Möglichkeiten gibt, den eigenen Nachwuchs sicher zu den Grundschulen zu bringen, davon ist man in der Gemeinde Kirchlengern überzeugt. Mit dem Thema „Verkehrssicherheit vor Grundschulen“ setzte sich nun der Schulausschuss auseinander. Dabei war nicht nur die Meinung der Kommunalpolitiker gefragt, sondern auch die Schulleiterinnen und Schulpflegschaften kamen zu Wort.

Drei Grundschulen gibt es in Kirchlengern: in den Ortsteilen Südlengern und Kirchlengern (Grundschulverbund Elseaue) sowie in Stift Quernheim. Und – das zeichnete sich im Verlauf der Diskussion ab – eine allgemeingültige Lösung, wie sich die Zahl der Elterntaxis verringern lässt, gibt es nicht. „Jede Schule braucht ein maßgeschneidertes Konzept, das auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt ist“, zieht der zuständige Fachbereichsleiter Michael Höke ein Fazit der Sitzung.

Beispiel Kirchlengern-Mitte: Hier informierte Birgit Schwidde-Koebke, Leiterin des Grundschulverbundes Elseaue, darüber, dass es bereits einmal den sogenannten Walkingbus gegeben habe. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine Gehgemeinschaft, die wie ein Linienbus nach festem Fahrplan die Schule erreicht. Begleitet werden die Kinder von Eltern oder beispielsweise ehrenamtlich tätigen Senioren, die auf die Mädchen und Jungen Acht geben. Allerdings: „Das ist immer ganz stark vom Engagement der Eltern abhängig“, so Schwidde-Koebke. Das Projekt sei an der Grundschule Kirchlengern eingeschlafen. Und obwohl man Eltern regelmäßig zu Schuljahresbeginn erneut darauf hinweise, habe man es leider nicht wieder ins Leben rufen können. Stattdessen wolle man nun gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde ein anderes Vorhaben umsetzen: den „Verkehrszähmer“. Geplant sei, dass die Eltern mit ihren Kindern den Parkplatz am Einkaufszentrum Elsepark ansteuerten – das sei mit dem Eigentümer abgestimmt. Von dort könnten Eltern ihre Sprösslinge über den Zebrastreifen führen und zu einem Fußpfad bringen, der an der Kita vorbei zur Schule führe. „So bekommen die Kinder etwas Bewegung, sind an der frischen Luft und lernen sich besser kennen“, hält Höke fest. Der Startschuss dafür solle im März erfolgen.

Anders stellt sich die Situation an der Grundschule Südlengern-Dorf da. Zwar gibt es auch dort einen nahe gelegenen Discounter mit relativ großem Parkplatz. Allerdings weist die Straße, die zur Schule führt, keinen Bürgersteig auf. „Der ‚Verkehrszähmer‘ wäre hier aus rechtlichen Gründen nicht ohne weiteres umsetzbar“, sagt Höke. Abhilfe könne eher mit einem Walkingbus geschaffen werden. „Ein engagierter Vater ist bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und spaziert jeden Morgen mit seiner Tochter zur Schule. Wir würden uns freuen, wenn sich Ehrenamtliche dem anschließen und weitere Kinder in den Morgenstunden begleiten.“

In Stift Quernheim wiederum habe man an der Schule eine ganz eigene Verkehrssituation. „Dort finden wir eine verkehrsberuhigte Zone vor. Zudem hält vor dem Pausenhof der Schulbus.“ Aus der Politik sei die Anregung gekommen, zusätzlich einen Bürgersteig anzulegen. „Dadurch wäre aber der Status als verkehrsberuhigte Zone verloren gegangen – deshalb hat man davon Abstand genommen.“ Damit die Kinder wüssten, wie man sich im Bus und an der Haltestelle zu verhalten habe, sei erst einmal eine sogenannte Busschule eingeführt worden. „Darüber hinaus stehen wir in engem Kontakt zur Schulleitung, um eine Lösung für die Elterntaxis zu finden“, so Höke.