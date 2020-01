Drei verkaufsoffene Sonntag soll es in diesem Jahr in Kirchlengern geben. Der erste ist am Frühlingsfest. Foto: Raphael Steffen

Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB. Drei verkaufsoffene Sonntage soll es in Kirchlengern in diesem Jahr geben. Das sieht zumindest ein Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung vor, über den der Hauptausschuss am heutigen Donnerstagabend diskutieren wird. Beantragt hatte der Verein „Kirchlengern handelt“ diese besonderern Geschäftsöffnungen. Dabei setzt man im Rathaus und der Kaufmannschaft auf Bewährtes. Alle drei verkaufsoffenen Sonntage werden wieder in Kombination mit bekannten Ortsfesten angeboten. Als Termine vorgesehen sind: der 15. März anlässlich des Frühlingsfestes „Es wird grün ... Kirchlengern mobil“, der 21. Juni anlässlich des Sommerfestes sowie der 11. Oktober anlässlich des Herbstfestes „Kürbiszauber“.