Von Daniel Salmon

Zuletzt hatte die Kommune ihre etwa 20 Spielplätze vor mehr als zwei Jahrzehnten umfangreich saniert und modernisiert. Vorausgegangen war der auf mehrere Jahre angelegten Maßnahme ein Antrag der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Einige Spielflächen – etwa in Hagedorn und Häver – waren damals sogar extra neu angelegt worden. Insgesamt wurden damals etwa 500.000 Euro investiert.

Teilweise morsch

Doch mittlerweile sind viele Spielgeräte in die Jahre gekommen. Anfang dieses Monats hatten die Christdemokraten Detlef Kaase, Christian Bobka und Edelgard Tödtmann einige Spielflächen stichprobenartig in Augenschein genommen. Das Fazit: „Negative Einflüsse, unter anderem durch Witterung oder durch hohe Spielfrequenzen, sind deutlich sichtbar“, so Michael Henke, Pressesprecher der Kirchlengeraner CDU-Fraktion. Der 49-Jährige fährt fort: „Spielzeug und Hütten aus Holz sind teilweise morsch. Geräte, die kaputt waren, sind zum Teil zurückgebaut worden, ohne dass Ersatz aufgestellt wurde.“ Mittlerweile werde zwar viel in Sachen Umweltschutz in der Kommune auf den Weg gebracht, aber man dürfe andere wichtige Sachen nicht aus den Augen verlieren: etwa Belange von Kindern und Jugendlichen. Schließlich sei ein attraktives Angebot an Spielplätzen wichtig für junge Familien: „Das ist ein sogenannter weicher Standortfaktor und hat auch Auswirkungen auf die Attraktivität unsere Gemeinde“, so der CDU-Pressesprecher.

Prioritätenliste soll aufgestellt werden

Konkret will die Fraktion die Verwaltung nun damit beauftragen, alle Kinderspielplätze in der 16.000-Einwohner-Gemeinde auf notwendige Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen zu überprüfen. Diese sollten dann anhand einer vom zuständigen politischen Fachgremium – in diesem Fall der Planungsausschuss – aufgestellten Prioritätenliste durchgeführt werden. „Die Finanzierung könnte aus der um 83.000 Euro reduzierten Kreisumlage für 2020 geschehen, die der Gemeinde neben dem Haushalt für dieses Jahr zur Verfügung stehen“, so Henke.

Im Rathaus steht man dem Vorstoß der CDU offen gegenüber, wie Karl-Heinz Saße, Leiter des zuständigen Fachbereichs Planen, Bauen und Technische Dienste, erklärt. „Es ist korrekt, dass einige Spielplätze nicht mehr auf dem Stand der Zeit sind. Verwaltungsseitig steht dem nichts entgegen, dass man da mehr Geld in die Hand nehmen kann, als in der Vergangenheit bislang geschehen.“ Allein für die Unterhaltung wendet die Gemeinde jährlich einen unteren fünfstelligen Betrag auf. Saße: „Manchmal gibt es auch neue Spielgeräte, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Diese Spielplätze gibt es in Kirchlengern

Auf ihrer Homepage listet die Gemeinde Kirchlengern insgesamt 20 Spielplätze auf. Diese befinden sich am Espelweg 7 (Mehrgenerationen-Park und außerdem im Espelpark), an der Kirchstraße 16, an der Kirchstraße 84, In der Mark 30 (Erich-Kästner-Gesamtschule), am Espelweg, am Rosenweg 2, an der Alten Quernheimer Straße 40 (Förderschule Arche), am Gestringsort 16, Häverstraße 80 (Spielplatz alte Grundschule Häver), Lübbecker Straße 69a (Grundschule Kirchlengern), Stiftstraße 57 (Grundschule Stift Quernheim), am Finkenbusch 27, am Hagedorner Kirchweg 40, an der Hagedorner Straße 140, am Kleinen Heenfeld 5, am Klosterfeld 21, am Milanweg 15, an der Mozartstraße 17, an der Parkstraße 6 und außerdem an Stohlmanns Heide 11.