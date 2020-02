Von Hilko Raske

Doch weshalb ist es die erste derartige Wahl seit zwei Jahrzehnten? Immerhin steht im Kirchenwahlgesetz (KWG) der Evangelischen Landeskirche zu Westfalen dazu Folgendes: „Das Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters wird auf die Dauer von vier Jahren übertragen“. Die Antwort darauf weiß Pfarrer Sergej Klause (36). Natürlich gelte auch in Kirchlengern der Vier-Jahres-Rhythmus, was das Presbyterium betreffe. „In den vergangenen Jahren war es allerdings so, dass die Zahl der Kandidaten die Zahl der Mitglieder des Presbyteriums nicht überschritten hat.“ In diesem Fall müsse nicht gewählt werden – es sei ausreichend, wenn in einem Gottesdienst darauf hingewiesen werde. Darauf weist auch das KWG hin: „Enthält der einheitliche Wahlvorschlag nicht mehr Vorschläge als Stellen zu besetzen sind, gelten die Vorgeschlagenen mit Bestandskraft des einheitlichen Wahlvorschlages als gewählt.“

Dass diesmal mehr Kandidaten als zu besetzende Stellen vorhanden sind, erfüllt den Gemeindepfarrer mit Freude: „Das ist ein starkes Signal an die Gemeinde.“ Nicht zuletzt deshalb sei auch beschlossen worden, jedem Gemeindemitglied die Möglichkeit einer Briefwahl zu geben. 3100 Mitglieder habe die evangelische Kirchengemeinde Kirchlengern, etwa 2700 von ihnen seien wahlberechtigt. „An der Wahl teilnehmen darf jedes Gemeindemitglied, dass am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet hat.“ Die Wahlunterlagen seien am vergangenen Wochenende von Gemeindemitgliedern verteilt worden.

Wahltag ist Sonntag, 1. März. Nach dem Gottesdienst können im Gemeindehaus bis 14 Uhr die Stimmzettel abgegeben werden. Danach wird öffentlich ausgezählt. „Ohne Briefwahl liegt die Wahlbeteiligung im Schnitt bei Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche zu Westfalen bei etwa 5 Prozent. In Löhne ist das vor vier Jahren mit einer Briefwahl kombiniert worden – da haben sich mehr als 30 Prozent der Gemeindemitglieder daran beteiligt“, so Klause. Eine derartige Wahlbeteiligung erhofft er sich auch für Kirchlengern.

Die Kandidaten

Doch wer stellt sich diesmal zur Wahl? Von den derzeit noch sieben Presbytern würden drei nicht erneut antreten, so Klause. Das bedeute, dass mindestens sechs neu im Presbyterium seien. „Das wird auch für mich spannend. Immerhin weiß ich nicht, was den neuen Mitgliedern wichtig sein wird“, sagt der Pfarrer.

Als Kandidaten aufstellen lassen haben sich: Myriam Domke-Feiner, Petra Günnemann, Jens Heidenreich, Christina Klaus, Monika Küttner, Monika Lem, Rainer Niermann, Tobias Prim, Julia Sasse, Simone Sieve-Singer, Jens Springer und Petra Weichelt.