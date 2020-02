Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Das Klima schützen? Selbstverständlich! Doch wie das Ganze auf kommunaler Ebene umgesetzt werden soll und kann – darüber ist man sich in Kirchlengern uneins. Zumindest hinterlässt ein Blick auf die Tagesordnung des zuständigen Umweltausschusses diesen Eindruck. Dort will man in der nächsten Sitzung am 27. Februar über drei verschiedene Vorgehensweisen – man könnte auch sagen Denkmodelle – diskutieren.

So wollen die Grünen gleich den Klimanotstand ausrufen. Im entsprechenden Antrag fordern sie Folgendes: „Die Gemeinde Kirchlengern erklärt den Klimanotstand und erkennt damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an.“ Die Gemeinde Kirchlengern solle deshalb die Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen davon betroffenen Entscheidungen berücksichtigen. Außerdem solle die Verwaltung der Gemeinde Kirchlengern umfassend über den Klimawandel, seine Ursachen und Auswirkungen sowie über die Maßnahmen, welche gegen den Klimawandel ergriffen werden, informieren.

Im Gegensatz zu diesem eher abstrakten Ansatz präsentieren die Christdemokraten ein konkretes Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz. Man stütze sich dabei auf drei Säulen, informierte Jan-Peter Uthoff bei der Vorstellung des siebenseitigen Entwurfs: CO2-Einsparung, Biodiversität und CO2-Umwandlung. Der erste Punkt befasse sich dabei mit der Verringerung der klimaschädlichen Emissionen. „Die Gemeinde kann beispielsweise Anreize zur Isolierung von Hausdächern geben. Das könnte mit 1000 Euro pro Dach gefördert werden.“ Bei der Umwandlung von klimaschädlichen Gasen in Sauerstoff halte die CDU unter anderem die Erweiterung des bestehenden Bürgerwaldes, die Fortführung der jährlichen Baumpflanzaktionen an Straßen und Wegen sowie die Schaffung von Mustergärten für sinnvoll. Ganz wichtig für die Christdemokraten: „Wir wollen nicht mit Verboten daherkommen, sondern Bürger für die Thematik sensibilisieren und auf diesem Weg mitnehmen“, betont CDU-Ratsherr Detlef Kaase.

Einen anderen Weg will die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) beschreiten. Sie tritt für ein Klimaschutzkonzept ein. „Von der CDU bekommen wir immer zu hören, dass die Biodiversität dort ganz oben steht. Das ist aber nur ein kleiner Teilbereich“, sagt UWG-Fraktionschef Michael Schmale. Die UWG fordere deshalb ein Klimaschutzkonzept, so UWG-Ratsmitglied Knut Engels. Initiativen wie der Mustergarten in Häver oder die neue Bepflanzung an dem Feuerwehrgerätehaus in Südlengern seien schön und gut, aber nur kleinteilig. „Das sind Einzelmaßnahmen, die für sich genommen nicht förderwürdig sind. Ein Klimaschutzkonzept hingegen fasst alles zusammen, ist somit ein Gesamtkonzept und dadurch förderwürdig“, so Engels. Deutlich zurückhaltender gibt sich die UWG in Sachen Klimaschutzmanager und Klimanotstand. So heißt es im Beschlussvorschlag nur: „Eventuell wird zusätzliches Personal für den Bereich Klimaschutzmanagement eingestellt und der Klimanotstand für Kirchlengern ausgerufen“.