Von Kathrin Weege

Kirchlengern (WB). Was sind eigentlich Hedewigte?, fragte Bürgermeister Rüdiger Meier in die Runde. „Das ist ein Vogel“, meinten gleich mehrere Kinder anlässlich des Hedewigte-Tages in der Förderschule Arche. Um was es sich wirklich handelt, das erklärten kurz darauf die Schüler aus der Schildkrötenklasse und hielten dazu selbst gemalte Bilder in die Höhe.