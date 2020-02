Von Hilko Raske

Kirchlengern (BZ). Aus dem süditalienischen Bari ins ostwestfälische Kirchlengern – diesen Weg hat Gianluca Scagliarini (42) zurückgelegt. Der Pädagoge, der seit vier Jahren in Bielefeld lebt, verstärkt seit dem 3. Februar als Streetworker das Team der Jugendpflege in der „Area 34“, dem Jugendzentrum (JZ) an der Kästner-Gesamtschule.

Scagliarini hat an der Universität Bari seinen Abschluss als „außerschulischer Erzieher“ gemacht. Einer seiner Schwerpunkte während seines Studiums war die Medienpädagogik. Da wundert es nicht, dass er zahlreiche originelle Ideen im Gepäck hat. Und die sind bei den Kids in Kirchlengern auch gleich gut angekommen. Beispiel Technomusik: Spontan ist es zu einem Workshop in den Räumen des Jugendzentrums gekommen. Der typische Beat dieser Musikrichtung wurde über ein Laptop erzeugt, dazu kam die optische Umsetzung mit einem Comic-Bär, der sich dazu rhythmisch bewegte. Scagliarini, der Trompete und Didgeridoo spielt, steuerte dann noch eigene Melodien bei – und fertig war der Technosound im Stil der „Area 34“. Ein anderes Projekt des Pädagogen ist die sogenannte Light-Performance. Dahinter verbergen sich Fotografien, die mit Lang- oder Mehrfachbelichtungen gemacht wurden und interessante Effekte in Kombination mit Porträts ermöglichen. Aber auch eher meditative Angebote setzt Scagliarini um. So besteht die Möglichkeit, für zehn Minuten an Yoga- und Meditationsübungen teilzunehmen – die entsprechenden Übungen werden als Film per Beamer auf die Wand projiziert. „Für unserer Besucher, aber auch für die Schüler der benachbarten Schule ist das die Möglichkeit, im Alltagsschulstress zu resetten und neue Energie zu tanken“, beschreibt Diplom-Sozialpädagoge Helge Eifert, der mit seiner Kollegin Erika Nauhart zum Jugendpflegeteam in Kirchlengern gehört, dieses Angebot.

Und wie sieht Scagliarini die jungen Besucher des Jugendzentrums? „Die Jugendlichen hier sind begeisterungsfähig“, sagt der Pädagoge. In Bielefeld, wo er auch zwei Jahre in der Jugendarbeit tätig gewesen sei, habe er mit seinen Projekten nicht so viel Erfolg gehabt. „Die Jugendlichen in Kirchlengern haben eine Sensibilität für solche Medienprojekte.“

Ein Eindruck, den auch Helge Eifert bestätigt. „Die Stammbesucher des Jugendzentrums sind sehr offen für so etwas, weil sie sich hier akzeptiert fühlen.“

Über die Verstärkung des Jugendzentrum-Teams freut sich auch Bürgermeister Rüdiger Meier: „Dass ein Streetworker benötigt wird, ist unbestritten.“ Wichtig sei auch die direkte Anbindung an das Jugendzentrum. Er könne sich vorstellen, dass Gianluca Scagliarini in seiner Funktion als Streetworker auch ein verbindendes Element zwischen dem JZ „Area 34“ und dem kirchlichen Jugendzentrum in Stift Quernheim sein könnte: „Wir sitzen schließlich alle in einem Boot.“

Das Jugendzentrum hat zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 14 bis 19 Uhr, dienstags von 13 bis 19 Uhr, donnerstags von 12 bis 19 Uhr sowie freitags 13 bis 19 Uhr.