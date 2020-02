Von Hilko Raske

Kirchlengern (WB). Gibt es in Stift Quernheim bald ein regionales Nahwärmenetz? Ein solches Projekt hat Landwirt Sascha Bredenkamp am Donnerstagabend im Umweltausschuss in Kirchlengern vorgestellt – und von den Kommunalpolitikern ein durchweg positives Feedback erhalten.

CO2-Einsparung vor Ort

Bredenkamp hat einen landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Maienhaupt. Der 32-Jährige hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt – er will vor Ort deutlich zur CO2-Einsparung beitragen. Doch wie soll das geschehen? Dazu präsentierte der Landwirt einen bis ins Detail ausgearbeiteten Plan. „Biogasanlagen haben wir genug, und Mais wird auch überall angebaut“, so Bredenkamp. Eine CO2-neutrale Alternative dazu sei Holz, das in einer Hackschnitzelheizung verbrannt werde und so Wärme erzeuge. Diese Wärme könnte in einem Pufferspeicher – dabei handelt es sich um einen extra stark gedämmten Wassertank mit großem Volumen – gespeichert werden. Holz falle in Stift Quernheim und der näheren Umgebung reichlich an. So gebe es Waldrestholz, Baumschnitt aus dem Bereich der Landschaftspflege oder anfallendes Stamm- und Kronenholz. Hinzu komme noch sogenanntes Schadholz – Stichwort Borkenkäfer. Die daraus produzierten Hackschnitzel würden aktuell bis nach Zwickau transportiert, um sie dort als alternatives Brennmaterial zu nutzen. Weitaus umweltfreundlicher sei es, diesen Energieträger in einer entsprechend dimensionierten Hackschnitzelheizung direkt in Kirchlengern zu nutzen – und hier biete sich als Standort der eigene Hof an.

Keine Gasleitungen in der Nähe

In der näheren Umgebung seien die Häuser nicht an Gasleitungen angeschlossen. Vielmehr werde mit Heizöl oder Nachtspeicheröfen geheizt. Bredenkamp führte hier vier Bereiche an: die Straße Maienhaupt nördlich und südlich des Hofes, die Siedlung am Bodelschwinghweg und Teile der Stiftfeldstraße. Etwa 80 Haushalte könnten so an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden. Mit etlichen Anwohnern habe er schon gesprochen und Zuspruch erhalten. „Sollten sich alle an das Nahwärmenetz anschließen lassen, könnten jährlich 350.000 Liter Heizöl eingespart werden. Das entspricht einer CO2-Reduzierung um 1000 Tonnen.“ Eine weiterer positiver Nebeneffekt: Die Hackschnitzel könnten mit der Abwärme bereits bestehender Biogasanlagen in Ostkilver und Spradow getrocknet werden, um sie als Heizmaterial einzusetzen.

Und was für Kosten kommen auf diejenigen zu, die sich an das Bredenkampsche Nahwärmenetz anschließen lassen wollen? „Die entsprechenden Leitungen lassen wir verlegen, außerdem stellen wir den erforderlichen Wärmetauscher für jeden Haushalt.“ Gegenüber der Kosten für die Neuanschaffung einer Heizungsanlage würden die Kosten für den Anschluss an das Nahwärmesystem nur einen Bruchteil betragen, betont Bredenkamp. Zudem würden dadurch beispielsweise auch die Kosten für den Schornsteinfeger oder die TÜV-Abnahme vorhandener Öltanks entfallen.

Als äußerst interessante Idee bezeichnete CDU-Ratsherr Detlef Kaase das Projekt. „Das Ganze steht und fällt aber mit der Bereitschaft der Anwohner, sich anschließen zu lassen.“ Aus Sicht von Falk Krüger (SPD) würden sich die betreffenden Anwohner in eine Abhängigkeit begeben und sich auf ein Betriebssystem bei der Heizung festlegen. Dieser Einwand wurde allerdings von Peter Weck, ebenfalls SPD, relativiert. „Auch wenn ich mein Gas von der EWB beziehe, begebe ich mich in eine Abhängigkeit.“ Aus Reihen des Umweltausschusses kam noch der Vorschlag, die Preise für die Kilowattstunde langfristig festzuschreiben, um somit eine Preissicherheit zu garantieren. Generell bewertete der Ausschuss das Vorhaben aber sehr positiv – auch mit Blick darauf, dass so auf kommunaler Ebene CO 2 reduziert werden kann.

