Kirchlengern (WB). Hauptgebäude, Fahrradgarage und Sporthalle einer Grundschule in Kirchlengern sind am Wochenende mit Graffiti und Schmierereien besprüht worden. Der Hausmeister sah die Bescherung am Montagmorgen als erster und rief die Polizei.

Die Sachbeschädigungen sollen sich laut Polizei am vergangenen Wochenende, genauer gesagt: am Sonntag, an der Lübbecker Straße ereignet haben. Es wurden etwa 50 Symbole aufgesprüht. Überwiegend enthielten sie die Kombinationen „RESK14“, „367“ und „367 ist The Gang“.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 8000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen: 05221/8880.